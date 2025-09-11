Paraná vence batalha contra síndromes respiratórias e sai do alerta

O Paraná saiu oficialmente do estado de alerta para os casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs), que havia sido instituído pela Resolução nº 1.014/2025 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A informação foi confirmada pelo secretário da pasta, Beto Preto, nesta semana, após uma nova análise dos dados que apontou queda significativa na circulação dos vírus.

Durante os 90 dias de alerta, diversas ações foram implementadas para minimizar os agravamentos das doenças e aumentar a cobertura vacinal contra a gripe entre os paranaenses. O secretário destacou que, apesar da gravidade da situação, a estratégia adotada pela Sesa apresentou resultados positivos.

“Tivemos diversos momentos tensos, mas podemos destacar que deu certo. O Paraná foi o único Estado do Sul e Sudeste que não entrou em estado de emergência em saúde pública por conta das síndromes respiratórias e devemos isso ao apoio dos municípios nas ações”, disse.

Entre as medidas adotadas, o Paraná saiu na frente e iniciou a vacinação antes do restante do país, abrindo a imunização no dia 1º de abril. A Sesa também ampliou a rede de atendimento com a abertura de 204 leitos, entre clínicos e de UTIs, para adultos e crianças. Destes, 132 continuam integrando a rede estadual.

Como parte da estratégia de combate, a secretaria investiu R$ 800 mil do Tesouro do Estado na aquisição de 100 mil testes rápidos do Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP) para detecção de Influenza A, B e Covid-19. O material foi distribuído para os municípios, principalmente para UPAs, PAs e UBSs, fortalecendo o atendimento de casos suspeitos na rede pública.

Segundo dados do Vacinômetro Nacional, desde o início da campanha, o Paraná já aplicou 3.643.187 doses contra a Influenza, atingindo 54,35% de cobertura vacinal dentro dos grupos prioritários: crianças, gestantes e idosos. A imunização foi estendida ao público em geral para alcançar o maior número possível de paranaenses.

Um levantamento da Sesa aponta que os municípios ainda possuem cerca de 150 mil doses em estoque. A diferença entre o número de doses aplicadas no sistema do Ministério da Saúde e as doses em estoque se deve ao tempo entre a aplicação e a inserção dos dados na plataforma.

O Paraná inicia agora uma nova fase na vacinação contra a gripe. O Ministério da Saúde deverá enviar 100 mil novas doses ao Estado nas próximas semanas, com orientação para que sejam destinadas exclusivamente aos grupos prioritários.

“Vacinar a população em geral foi uma estratégia que deu certo porque contamos com mais pessoas, mas na saúde não tem vitória completa, é trabalhar todos os dias. Por isso, nosso trabalho segue e agora iniciamos uma nova fase, nos grupos que mais precisam”, explicou o secretário.

Queda dos casos de SRAG

Os números mostram queda significativa dos casos de SRAG nas últimas quatro semanas epidemiológicas. Entre as semanas 33 a 36 foram registradas 1.969 notificações e 41 óbitos. Na comparação com as semanas 20 a 23, anteriores à Resolução de 6 de junho que instituiu o alerta, a redução é expressiva – naquele período foram notificados 4.736 casos e registrados 323 óbitos.

No ano epidemiológico de 2025, foram notificados 22.866 casos e 1.436 óbitos. Dos casos confirmados, 3.279 foram de Influenza, 713 de Covid-19 e 6.958 de outros vírus respiratórios. Outros 9.659 registros foram de SRAG não especificada, 126 de outros agentes etiológicos e 2.131 seguem em investigação.

Entre os óbitos, 404 foram causados por Influenza, 107 por Covid-19 e 30 por outros vírus respiratórios. Também houve 26 mortes por outros agentes etiológicos e 668 como SRAG não especificadas. Uma morte permanece em investigação e 697 foram atribuídas a outras causas que não se enquadram nos critérios de SRAG.

Com a redução nos casos, consequentemente ocorreu também queda nos internamentos e na ocupação de leitos por SRAG. Em maio, foram registrados 6.013 internamentos e em junho, antes da Resolução, as internações chegaram a 6.395. Em julho já foi possível observar uma redução para 4.924 internações, e em agosto a queda foi ainda mais acentuada, chegando a 3.988.