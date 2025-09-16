Festival de Carne de Onça de Curitiba reúne 33 estabelecimentos e receita original

A Carne de Onça, prato que carrega o título de Patrimônio Cultural Imaterial de Curitiba e do Paraná, e que recentemente conquistou o selo de Indicação Geográfica (IG) pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), será novamente celebrada em um festival gastronômico exclusivo.
Entre os dias 17 de setembro e 8 de outubro, 33 bares e restaurantes participam do 9º Festival de Carne de Onça, servindo a receita exatamente como foi registrada. Cada prato será vendido a R$ 27.
O festival é promovido pela plataforma Curitiba Honesta, que desde 2013 realiza pesquisas e ações para valorizar a gastronomia local. Neste ano, a edição terá um sabor especial: será a primeira realizada já com o reconhecimento oficial, que garante autenticidade e preserva o modo de preparo do prato.
Segundo Sérgio Medeiros, organizador do evento e presidente da Associação dos Amigos da Onça, entidade que controla o selo de autenticidade, “a ideia é cada vez mais divulgar e valorizar a receita que foi registrada no INPI. Por isso, os bares participantes adotaram os padrões oficiais”.
A Tribuna do Paraná é apoiadora dos festivais gastronômicos promovidos pela Curitiba Honesta. “O Festival de Carne de Onça é o ponto alto do calendário, ainda mais agora que o nosso prato mais típico ganhou todos os selos de originalidade e reconhecimento. O diferencial dessa vez é que todos os participantes vão servir a receita original, que, cá entre nós, é a mais saborosa de todas”, disse Eduardo Luiz Klisiewicz, coordenador de conteúdo da Tribuna.
Receitas oficiais
Estão previstas pelo INPI três opções de preparo e modo de servir, de acordo com o que foi documentado pela Associação dos Amigos da Onça:
1) colocação da carne sobre a fatia de broa coberta com cebola branca e cebolinha verde picadinhas, regada com azeite e temperada toda a parte superior com sal e pimenta do reino.
2) preparação da carne misturada ao azeite, ao sal e à pimenta do reino, apenas no momento de servir sobre a fatia de broa, para não interferir na coloração da carne. Incluída a cobertura com cebola branca e cebolinha verde picadas e regada com azeite.
3) preparação da carne misturada ao azeite, ao sal e à pimenta do reino, apenas no momento de servir sobre a fatia de broa. Os demais ingredientes – cebola branca, cebolinha verde picadinhas e azeite -, são disponibilizados separados para o cliente montar a seu gosto.
Confira os participantes do 9º Festival de Carne de Onça:
A Ostra Bêbada
Carne bovina moída (patinho), cebola, cebolinha, sal, azeite de oliva sobre a broa de centeio. Acompanha mostarda ribs e mostarda escura.
Rua Ermelino de Leão, 95 – Centro. Funcionamento: Terça a sábado das 11 às 23h. Domingo das 11h às 17h. @aostrabebada
Alchemia Bar
Broa de centeio, patinho moído, cebola branca, cebolinha, sal e pimenta e azeite de oliva. Acompanha mostarda escura.
Rua: Jaime Reis. 40 – Largo da Ordem Funcionamento no Festival: Terça a quinta das 15h30 às 22h. Sexta e sábado das 11h à 01h. Domingo das 10h30 às 19h. @bar_alchemia
Armazém Santa Ana
Duas fatias de broa de centeio, patinho moído, cebola branca, cebolinha. Acompanha mostarda amarela e escura, geleia de pimenta, raiz forte, vinagrete, picles, maionese e ketchup.
Avenida: Senador Salgado Filho, 4460 – Uberaba Funcionamento: Segunda a quarta das 14h às 22h30. Quinta e sexta das 14h às 23h. Sábado das 12h às 22h. @armazem_santa_ana
Bar da Maniacs
Broa de centeio, patinho moído, cebola picada, cebolinha, sal, pimenta do reino e azeite de oliva. Finalizada com mostarda escura.
Rua Munhoz da Rocha ,1049 – Cabral. Funcionamento: Terça e quinta das 17h às 23h30. Sexta das 15h à 0h. Sábado das 11h à 0h. Domingo das 11h às 21h. @bardamaniacs
Barbaran
Broa de centeio, patinho moído, cebola picada, cebolinha, sal, pimenta do reino e azeite de oliva. Acompanha mostarda escura, molho de alcaparras e molho de raiz forte com beterraba.
Alameda Augusto Stellfeld, 799 – Centro Funcionamento: Terça e quarta das 18h às 23h30. Quinta das 17h30 às 23h30. Sexta das 17h à 00h. Sábado 12h à 0h. Domingo das 16h às 22h. @barbaran_ucrania
Bastards – Bar da Fábrica
Carne moída temperada com cebola, pimenta, sal e azeite de oliva, servido na fatia de broa de centeio (tostada na manteiga), com cebolinha por cima. Finalizada com mostarda escura.
Rua: Comendador Lustoza de Andrade, 69 –Centro Cívico. Terça a quinta das 12h ás 23h. Sexta e sábado das 12h à 0h. Domingo das 12h às 22h30. @bardafabricabastards
Bom Scotch
Duas fatias de broa de centeio, patinho moído, cebola picada, cebolinha, sal, pimenta do reino e azeite de oliva. Acompanha mostarda escura e tomate picadinho.
Rua Morretes, 347 – Água Verde. Funcionamento: Terça a sexta das 17h à 01h. Sábado das 12h à 01h. Domingo e feriado 16h à 0h.@bomscotch
Boteco do Bolacha
Broa de centeio, patinho moído, cebola picada, cebolinha, sal, pimenta do reino e azeite de oliva. Acompanha mostarda amarela / escura e maionese da casa.
Rua Rio Japurá,1462 – Bairro Alto Funcionamento:Terça a sábado das 17h30 às 23h @_botecodobolacha
Burguer Bar – Juvevê e Xaxim
Broa de centeio, patinho moído, cebola picada, cebolinha, sal e pimenta do reino e azeite de oliva. Acompanha mostarda escura e 1 Shot Burguer Bar (rum, limão, açúcar, finalizado com sal).
Rua Constantino Marochi, 554 -Juvevê. Funcionamento: Segunda a sábado das 18h às 23h @burguer.bar
Rua Francisco Derosso, 1095 – Loja 03 – Xaxim. Funcionamento: Segunda a sábado das 18h às 23h. @burguer.bar
Canabenta – Itupava e Rua da Música
Broa de centeio, patinho moído, cebola picada, cebolinha, sal e pimenta do reino e azeite de oliva. Finalizada com mostarda amarela e escura.
Rua Itupava 1431 – Alto da XV. Funcionamento:Segunda a quinta das 17h às 22h40. Sexta das 17h às 23h40. Sábado das 12h às 23h40. Domingo das 12h às 22h. @canabenta
Rua João Gava, 920 – Abranches – na rua da Música dentro do Parque Jaime Lerner. Funcionamento: Terça a quinta das 11h30 às 23h. Sexta e sábado das 11h30 à 0h. Domingo das 11h30 às 18h. @canabentaparque
Capi Bar
Broa de centeio tostada no forno, patinho moído, cebola picada, cebolinha, sal, pimenta do reino e azeite de oliva. Finalizada com mostarda escura e azeite de oliva
Rua Guaianazes, 540 -Vila Izabel. Funcionamento: Terça a sábado das 11h30 às 23h30. @capibarrestobar
Cartola’s Sports Bar
Broa de centeio, carne bovina moída (patinho), cebola, cebolinha, azeite extra virgem de oliva, sal, pimenta do reino.
Rua Emiliano Perneta 880 – Centro – (41) 3209-6982 – Terça a sábado 17h às 23h. Domingo das 15h às 22h. @cartolassportsbar
Charles Burguer
Broa de Centeio, carne bovina moída (patinho), cebolas picadas branca e roxa, cebolinha verde, azeite de oliva. Para enfeitar pimenta biquinho.
Avenida Cândido Hartmann, 392 – Bigorrilho- (41) 3339-4771- Segunda a domingo das 17h à 0h. @charles_burguer
Down Town
Broa de centeio, patinho moído, cebola picada, cebolinha, sal, pimenta do reino e azeite de oliva. Para enfeitar pimenta biquinho e acompanha mostarda escura.
Avenida Iguaçu, 902 – Rebouças. Funcionamento: Quarta e quinta das 17h30 às 00h. Sexta e sábado das 17h30 às 02h. @dtownpubgarden
Gente fina
Broa de centeio, patinho moído, cebola picada, cebolinha, sal, pimenta do reino e azeite de oliva. Acompanha mostarda escura e azeite de oliva.
Rua México, 86 – Bacacheri Funcionamento:Terça a sexta das 17h às 00h. Sábado das 12h às 00h. Domingo das 12h às 16h. @bargentefina
Hey Beer
Broa de centeio, carne moída, cebola picada, cebolinha, sal, pimenta do reino e azeite de oliva. Acompanha mostarda escura e azeite de oliva.
Avenida dos Estados, 997 – Água Verde. Funcionamento: Terça a sábado das 17h30 às 23h. @hey_beerfood
Inácio
Broa de centeio, patinho moído, cebola picada, cebolinha, sal, pimenta do reino e azeite de oliva. Finalizado com emulsão mostarda e raspas de limão siciliano.
Rua Inácio Lustosa, 343 – São Francisco. Funcionamento: Quarta a quinta das 17h30 às 23h. Sexta e sábado das 17h30 à 01h. Domingo das 16h30 às 22h. @inacio.bar
Jabuti Bar
Fatia de broa de centeio, patinho moído temperado com sal, pimenta do reino e azeite de oliva extra virgem, cebola branca, cebolinha verde. Finalização com mostarda escura.
Rua Professor Assis Gonçalves, 1506 – Água Verde. Funcionamento: segunda a sexta das 17h às 23h. Sábado das 12h às 23h. @jabutibar
Le Gado – Campo Largo
Broa de centeio, patinho moído, cebola picada, cebolinha, sal, pimenta do reino, azeite de oliva e mostarda djon. Acompanha mostarda escura e azeite de oliva.
Rua Xavier da Silva, 752 – Campo Largo. Funcionamento: Quarta a sexta da 18h às 22h. Sábado no almoço das 11h30 às 14h30 e no jantar das 18h30 às 22h. Domingo das 11h30 às 14h30. @le.gado
Mavy Gastrobar
Broa de centeio, patinho moído, cebola picada, cebolinha, sal da casa, pimenta do reino, azeite de oliva. Finalizada com mostarda escura.
Alameda Princesa Izabel, 1399 – Bigorrilho. Funcionamento: Segunda a sexta das 17h às 23h. Sábado no almoço das 11h às 15h e no jantar das 17h às 23h. @mavy_gastrobar
Ninki Pastelaria – Mercado Municipal
Broa escura, carne bovina moída (patinho), cebola, cheiro verde, sal e azeite. Acompanha vinagrete apimentado e maionese de alho da casa.
Avenida Sete de Setembro, 1865 – Mercado Municipal – Centro – (41) 9 9179-1197 -Terça a sábado das 8h às 18h. Domingo das 8h às 13h. @ninkipastelaria
Nosso Boteco
Broa de centeio, patinho moído, cebola picada, cebolinha, sal e azeite de oliva. Acompanha mostarda escura e azeite de oliva.
Rua Vicente Ciccarino, 699 – Boa Vista. Funcionamento:Terça a sexta das 16h às 22h. Sábado das 12h às 18h. @nossoboteco_curitiba
911 Dinner
Broa de centeio, patinho moído, cebola picada, cebolinha, sal, pimenta do reino e azeite de oliva. Finalizada com flor de sal e acompanhamento de mostarda escura, azeite de oliva e manteiga de ervas da casa.
Rua: Doutor Brasilio Vicente de Castro, 111- Loja 01- Mossunguê (Ecoville) Funcionamento: Segunda e terça das 11h às 16h. Quarta a sábado das 11h às 23h. @911diner
O Bar do Açougueiro – Água Verde, Bacacheri e Batel
Broa de centeio, patinho, cebola, cebolinha, sal, pimenta e azeite de oliva. Acompanha mostarda escura.
Avenida dos Estados, 450 – Agua Verde. Funcionamento: Terça a quinta das 17h30 à 00h. Sexta das 17h30 à 01h. Sábado das 12h à 01h. Domingo das 12h às 23h. @obardoacougueiro
Rua Holanda, 85 – Bacacheri. Funcionamento: Terça a quinta das 17h30 à 00h. Sexta das 17h30 à 01h. Sábado das 12h à 01h. Domingo das 12h às 23h. @obardoacougueiro_bacacheri
Rua: Saldanha Marinho, 1577 – Batel. Funcionamento: Terça a quinta das 17h30 à 00h. Sexta das 17h30 à 01h. Sábado das 12h à 01h. Domingo e segunda: fechado. @obardoacougueiro_batel
Quermesse – Bom Retiro e Ecoville
Broa de centeio, patinho, cebola, cebolinha, sal, pimenta, azeite de oliva e mostarda escura.
Rua Carlos Pioli, 513 – Bom Retiro. Funcionamento: Terça a sexta das 17h às 01h. Sábado das 11h30h às 01h. Domingo das 11h30 às 23h. @barquermesse
Rua João Falarz ,1251 – Mossunguê (Ecoville). Funcionamento: Terça a quinta das 17h às 00h. Sexta das 17h à 01h. Sábado das 12h às 01. Domingo das 12h às 22h. @barquermesse_ecoville
Silzeus Bar
Broa de centeio, patinho moído, cebola picada, cebolinha, sal, pimenta do reino, azeite de oliva. Finalizada com mostarda escura.
Via Venetto, 500 -Santa Felicidade. Funcionamento: Segunda a sexta das 17h às 23h30. Sábado e domingo das 12h às 23h30h. @silzeus_bar
Torello – Casa de Carnes
Broa de centeio, patinho moído, cebola picada, cebolinha, sal, pimenta do reino e azeite de oliva. Finalizada com mostarda escura.
Rua:José Nicco, 680- Mossunguê. Funcionamento: Almoço Segunda a sexta no 11h30 às 14h30. Sábado e domingo das 11h30 às 15h30. Jantar: Quarta das 17h30 às 20h. Quinta das 17h30 às 21h. Sexta das 17h30 às 22h. Sábado das 17h30 às 20h. @torellocasadecarnes
Ushuaia
Patinho moído, cebola picada, cebolinha, sal, pimenta do reino e azeite de oliva, servido com fatias de broa escura.
Rua Paulo Gorski, 826 – Mossunguê. Funcionamento: Terça a quarta das 17h30 às 23h30. Quinta e sexta das 17h30 às 23h55. Sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h55. @ushuaiapianobar