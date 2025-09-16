Patrimônio de Curitiba

Festival de Carne de Onça de Curitiba reúne 33 estabelecimentos e receita original

A Carne de Onça, prato que carrega o título de Patrimônio Cultural Imaterial de Curitiba e do Paraná, e que recentemente conquistou o selo de Indicação Geográfica (IG) pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), será novamente celebrada em um festival gastronômico exclusivo.

Entre os dias 17 de setembro e 8 de outubro, 33 bares e restaurantes participam do 9º Festival de Carne de Onça, servindo a receita exatamente como foi registrada. Cada prato será vendido a R$ 27.

O festival é promovido pela plataforma Curitiba Honesta, que desde 2013 realiza pesquisas e ações para valorizar a gastronomia local. Neste ano, a edição terá um sabor especial: será a primeira realizada já com o reconhecimento oficial, que garante autenticidade e preserva o modo de preparo do prato.

Segundo Sérgio Medeiros, organizador do evento e presidente da Associação dos Amigos da Onça, entidade que controla o selo de autenticidade, “a ideia é cada vez mais divulgar e valorizar a receita que foi registrada no INPI. Por isso, os bares participantes adotaram os padrões oficiais”.

A Tribuna do Paraná é apoiadora dos festivais gastronômicos promovidos pela Curitiba Honesta. “O Festival de Carne de Onça é o ponto alto do calendário, ainda mais agora que o nosso prato mais típico ganhou todos os selos de originalidade e reconhecimento. O diferencial dessa vez é que todos os participantes vão servir a receita original, que, cá entre nós, é a mais saborosa de todas”, disse Eduardo Luiz Klisiewicz, coordenador de conteúdo da Tribuna.

Receitas oficiais

Estão previstas pelo INPI três opções de preparo e modo de servir, de acordo com o que foi documentado pela Associação dos Amigos da Onça:

1) colocação da carne sobre a fatia de broa coberta com cebola branca e cebolinha verde picadinhas, regada com azeite e temperada toda a parte superior com sal e pimenta do reino. 

2) preparação da carne misturada ao azeite, ao sal e à pimenta do reino, apenas no momento de servir sobre a fatia de broa, para não interferir na coloração da carne. Incluída a cobertura com cebola branca e cebolinha verde picadas e regada com azeite. 

3) preparação da carne misturada ao azeite, ao sal e à pimenta do reino, apenas no momento de servir sobre a fatia de broa. Os demais ingredientes –  cebola branca, cebolinha verde picadinhas e azeite -,  são disponibilizados separados para o cliente montar a seu gosto. 

Confira os participantes do 9º Festival de Carne de Onça:

A Ostra Bêbada

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne bovina moída (patinho), cebola, cebolinha, sal, azeite de oliva sobre a broa de centeio. Acompanha mostarda ribs e mostarda escura.

Rua Ermelino de Leão, 95 – Centro. Funcionamento: Terça a sábado das 11 às 23h. Domingo das 11h às 17h. @aostrabebada           

                                                                                    ****

Alchemia Bar

Broa de centeio, patinho moído, cebola branca, cebolinha, sal e pimenta e azeite de oliva. Acompanha mostarda escura.

Rua: Jaime Reis. 40Largo da Ordem Funcionamento no Festival: Terça a quinta das 15h30 às 22h. Sexta e sábado das 11h à 01h. Domingo das 10h30 às 19h. @bar_alchemia

                                                                                    ****

Armazém Santa Ana

Duas fatias de broa de centeio, patinho moído, cebola branca, cebolinha. Acompanha mostarda amarela e escura, geleia de pimenta, raiz forte, vinagrete, picles, maionese e ketchup.

Avenida: Senador Salgado Filho, 4460 – Uberaba Funcionamento: Segunda a quarta das 14h às 22h30. Quinta e sexta das 14h às 23h. Sábado das 12h às 22h. @armazem_santa_ana

                                                                               ****           

Bar da Maniacs

Broa de centeio, patinho moído, cebola picada, cebolinha, sal, pimenta do reino e azeite de oliva. Finalizada com mostarda escura.

Rua Munhoz da Rocha ,1049 – Cabral. Funcionamento: Terça e quinta das 17h às 23h30. Sexta das 15h à 0h. Sábado das 11h à 0h. Domingo das 11h às 21h. @bardamaniacs

                                                                                   ****         

Barbaran

Broa de centeio, patinho moído, cebola picada, cebolinha, sal, pimenta do reino e azeite de oliva. Acompanha mostarda escura, molho de alcaparras e molho de raiz forte com beterraba.

Alameda   Augusto Stellfeld, 799 – Centro Funcionamento: Terça e quarta das 18h às 23h30. Quinta das 17h30 às 23h30. Sexta das 17h à 00h. Sábado 12h à 0h. Domingo das 16h às 22h. @barbaran_ucrania

                                                                                   ****         

Bastards – Bar da Fábrica

Carne moída temperada com cebola, pimenta, sal e azeite de oliva, servido na fatia de broa de centeio (tostada na manteiga), com cebolinha por cima. Finalizada com mostarda escura.

Rua: Comendador Lustoza de Andrade, 69 –Centro Cívico. Terça a quinta das 12h ás 23h. Sexta e sábado das 12h à 0h. Domingo das 12h às 22h30. @bardafabricabastards  

                                                                                       ****                                                                          

Bom Scotch

Duas fatias de broa de centeio, patinho moído, cebola picada, cebolinha, sal, pimenta do reino e azeite de oliva. Acompanha mostarda escura e tomate picadinho.

Rua Morretes, 347 Água Verde. Funcionamento: Terça a sexta das 17h à 01h. Sábado das 12h à 01h. Domingo e feriado 16h à 0h.@bomscotch

                                                                              ****                                                                                     

Boteco do Bolacha

Broa de centeio, patinho moído, cebola picada, cebolinha, sal, pimenta do reino e azeite de oliva. Acompanha mostarda amarela / escura e maionese da casa.

Rua Rio Japurá,1462 – Bairro Alto Funcionamento:Terça a sábado das 17h30 às 23h @_botecodobolacha

                                                                                   ****                                                                                      

Burguer Bar – Juvevê e Xaxim

Broa de centeio, patinho moído, cebola picada, cebolinha, sal e pimenta do reino e azeite de oliva. Acompanha mostarda escura e 1 Shot Burguer Bar (rum, limão, açúcar, finalizado com sal).

Rua Constantino Marochi, 554 -Juvevê. Funcionamento: Segunda a sábado das 18h às 23h @burguer.bar

Rua Francisco Derosso, 1095 – Loja 03 – Xaxim. Funcionamento: Segunda a sábado das 18h às 23h. @burguer.bar

                                                                                   ****                                                                                     

Canabenta – Itupava e Rua da Música

Broa de centeio, patinho moído, cebola picada, cebolinha, sal e pimenta do reino e azeite de oliva. Finalizada com mostarda amarela e escura.

Rua Itupava 1431 – Alto da XV. Funcionamento:Segunda a quinta das 17h às 22h40. Sexta das 17h às 23h40. Sábado das 12h às 23h40. Domingo das 12h às 22h. @canabenta

Rua João Gava, 920 – Abranches – na rua da Música dentro do Parque Jaime Lerner. Funcionamento: Terça a quinta das 11h30 às 23h. Sexta e sábado das 11h30 à 0h. Domingo das 11h30 às 18h. @canabentaparque

                                                                                   ****        

Capi Bar

Broa de centeio tostada no forno, patinho moído, cebola picada, cebolinha, sal, pimenta do reino e azeite de oliva. Finalizada com mostarda escura e azeite de oliva

Rua Guaianazes, 540 -Vila Izabel. Funcionamento: Terça a sábado das 11h30 às 23h30. @capibarrestobar

                                                                                   ****        

Cartola’s Sports Bar

Broa de centeio, carne bovina moída (patinho), cebola, cebolinha, azeite extra virgem de oliva, sal, pimenta do reino.

Rua Emiliano Perneta 880 –  Centro – (41) 3209-6982 – Terça a sábado 17h às 23h. Domingo das 15h às 22h. @cartolassportsbar 

                                                                                   ****        

Charles Burguer

Broa de Centeio, carne bovina moída (patinho), cebolas picadas branca e roxa, cebolinha verde, azeite de oliva. Para enfeitar pimenta biquinho.

Avenida Cândido Hartmann, 392 – Bigorrilho- (41) 3339-4771- Segunda a domingo das 17h à 0h. @charles_burguer    

                                                                                   ****        

Down Town

Broa de centeio, patinho moído, cebola picada, cebolinha, sal, pimenta do reino e azeite de oliva. Para enfeitar pimenta biquinho e acompanha mostarda escura.

Avenida Iguaçu, 902Rebouças. Funcionamento: Quarta e quinta das 17h30 às 00h. Sexta e sábado das 17h30 às 02h. @dtownpubgarden

                                                                                   ****        

Gente fina

Broa de centeio, patinho moído, cebola picada, cebolinha, sal, pimenta do reino e azeite de oliva. Acompanha mostarda escura e azeite de oliva.

Rua México, 86 – Bacacheri Funcionamento:Terça a sexta das 17h às 00h. Sábado das 12h às 00h. Domingo das 12h às 16h. @bargentefina

                                                                                   ****        

Hey Beer

Broa de centeio, carne moída, cebola picada, cebolinha, sal, pimenta do reino e azeite de oliva. Acompanha mostarda escura e azeite de oliva.

Avenida dos Estados, 997 – Água Verde. Funcionamento: Terça a sábado das 17h30 às 23h. @hey_beerfood

                                                                                   ****        

Inácio

Broa de centeio, patinho moído, cebola picada, cebolinha, sal, pimenta do reino e azeite de oliva. Finalizado com emulsão mostarda e raspas de limão siciliano.

Rua Inácio Lustosa, 343 –  São Francisco. Funcionamento: Quarta a quinta das 17h30 às 23h. Sexta e sábado das 17h30 à 01h. Domingo das 16h30 às 22h. @inacio.bar

                                                                                   ****        

Jabuti Bar

Fatia de broa de centeio, patinho moído temperado com sal, pimenta do reino e azeite de oliva extra virgem, cebola branca, cebolinha verde. Finalização com mostarda escura.

Rua Professor Assis Gonçalves, 1506 – Água Verde. Funcionamento: segunda a sexta das 17h às 23h. Sábado das 12h às 23h. @jabutibar

                                                                                   ****        

Le Gado – Campo Largo

Broa de centeio, patinho moído, cebola picada, cebolinha, sal, pimenta do reino, azeite de oliva e mostarda djon. Acompanha mostarda escura e azeite de oliva.

Rua Xavier da Silva, 752 – Campo Largo. Funcionamento: Quarta a sexta da 18h às 22h. Sábado no almoço das 11h30 às 14h30 e no jantar das 18h30 às 22h. Domingo das 11h30 às 14h30. @le.gado

                                                                                   ****        

Mavy Gastrobar

Broa de centeio, patinho moído, cebola picada, cebolinha, sal da casa, pimenta do reino, azeite de oliva. Finalizada com mostarda escura.

Alameda Princesa Izabel, 1399 – Bigorrilho. Funcionamento: Segunda a sexta das 17h às 23h. Sábado no almoço das 11h às 15h e no jantar das 17h às 23h. @mavy_gastrobar

                                                                                   ****        

Ninki Pastelaria – Mercado Municipal

Broa escura, carne bovina moída (patinho), cebola, cheiro verde, sal e azeite. Acompanha vinagrete apimentado e maionese de alho da casa.

Avenida Sete de Setembro, 1865 – Mercado Municipal – Centro – (41) 9 9179-1197 -Terça a sábado das 8h às 18h. Domingo das 8h às 13h. @ninkipastelaria  

                                                                                   ****        

Nosso Boteco

Broa de centeio, patinho moído, cebola picada, cebolinha, sal e azeite de oliva. Acompanha mostarda escura e azeite de oliva.

Rua Vicente Ciccarino, 699 Boa Vista. Funcionamento:Terça a sexta das 16h às 22h. Sábado das 12h às 18h. @nossoboteco_curitiba 

                                                                                   ****       

911 Dinner

Broa de centeio, patinho moído, cebola picada, cebolinha, sal, pimenta do reino e azeite de oliva. Finalizada com flor de sal e acompanhamento de mostarda escura, azeite de oliva e manteiga de ervas da casa.

Rua: Doutor Brasilio Vicente de Castro, 111-  Loja 01- Mossunguê (Ecoville) Funcionamento: Segunda e terça das 11h às 16h. Quarta a sábado das 11h às 23h. @911diner

                                                                                    ****       

O Bar do Açougueiro – Água Verde, Bacacheri e Batel

Broa de centeio, patinho, cebola, cebolinha, sal, pimenta e azeite de oliva. Acompanha mostarda escura.

Avenida dos Estados, 450 – Agua Verde. Funcionamento: Terça a quinta das 17h30 à 00h. Sexta das 17h30 à 01h. Sábado das 12h à 01h. Domingo das 12h às 23h. @obardoacougueiro

Rua Holanda, 85 – Bacacheri. Funcionamento: Terça a quinta das 17h30 à 00h. Sexta das 17h30 à 01h. Sábado das 12h à 01h. Domingo das 12h às 23h. @obardoacougueiro_bacacheri

Rua: Saldanha Marinho, 1577 – Batel. Funcionamento: Terça a quinta das 17h30 à 00h. Sexta das 17h30 à 01h. Sábado das 12h à 01h. Domingo e segunda: fechado. @obardoacougueiro_batel

                                                                                    ****  

Quermesse – Bom Retiro e Ecoville

Broa de centeio, patinho, cebola, cebolinha, sal, pimenta, azeite de oliva e mostarda escura.

Rua Carlos Pioli, 513Bom Retiro. Funcionamento: Terça a sexta das 17h às 01h. Sábado das 11h30h às 01h. Domingo das 11h30 às 23h. @barquermesse

Rua João Falarz ,1251 – Mossunguê (Ecoville). Funcionamento: Terça a quinta das 17h às 00h. Sexta das 17h à 01h.  Sábado das 12h às 01. Domingo das 12h às 22h. @barquermesse_ecoville

                                                                                   ****  

Silzeus Bar

Broa de centeio, patinho moído, cebola picada, cebolinha, sal, pimenta do reino, azeite de oliva. Finalizada com mostarda escura.

 Via Venetto, 500 -Santa Felicidade. Funcionamento: Segunda a sexta das 17h às 23h30. Sábado e domingo das 12h às 23h30h. @silzeus_bar

                                                                                   ****  

Torello – Casa de Carnes

Broa de centeio, patinho moído, cebola picada, cebolinha, sal, pimenta do reino e azeite de oliva. Finalizada com mostarda escura.

Rua:José Nicco, 680-  Mossunguê. Funcionamento: Almoço Segunda a sexta no 11h30 às 14h30. Sábado e domingo das 11h30 às 15h30. Jantar: Quarta das 17h30 às 20h. Quinta das 17h30 às 21h. Sexta das 17h30 às 22h.  Sábado das 17h30 às 20h. @torellocasadecarnes

                                                                                   ****  

Ushuaia

Patinho moído, cebola picada, cebolinha, sal, pimenta do reino e azeite de oliva, servido com fatias de broa escura.

 Rua Paulo Gorski, 826 –  Mossunguê. Funcionamento: Terça a quarta das 17h30 às 23h30. Quinta e sexta das 17h30 às 23h55. Sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h55. @ushuaiapianobar

