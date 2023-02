O Carnaval 2023 de Curitiba já tem sua campeã! A escola de samba Mocidade Azul conquistou o título neste ano. A Acadêmicos da Realeza é a vice-campeã, já a Enamorados do Samba ficou em terceiro lugar. A apuração das notas aconteceu na tarde de segunda-feira (20), no Memorial de Curitiba, onde as torcidas das escolas se concentraram para aguardar o resultado, que foi anunciado por volta das 19h30, pela Comissão do Carnaval de Curitiba.

A Mocidade Azul, detentora de vários títulos do carnaval curitibano, brilhou na avenida novamente, com o enredo “Em busca do brilho… do brilho do seu olhar ao ver a Mocidade passar”, em que mostrou o fascínio dos homens pelos elementos reluzentes, desde os tempos pré-históricos até a modernidade.

Foto: Ricardo Marajó/SMCS

“Desta vez o título foi muito especial. Não imaginava que estaria aqui para celebrar mais essa vitória”, revelou o presidente da agremiação, o carnavalesco Altamir Jorge Lemos, que no último ano enfrentou graves problemas de saúde. Ele agradeceu os componentes pela garra com que lutam pela escola. “É uma comunidade trabalhadora, esforçada, que ama o carnaval. Eles são fantásticos”, disse Altamir.

Em último lugar no Grupo Especial, depois da Imperatriz da Liberdade, a escola Os Internautas voltou para o Grupo de Acesso, que teve como campeã desta vez a estreante Deixa Falar. A escola, fundada há dois anos na Vila Guaíra, surpreendeu ao obter notas máximas na maioria dos quesitos, com o enredo “Eu sou o samba”. A Deixa Falar desfila no próximo ano no Grupo Especial.

“Foi maravilhoso, nós fizemos o nosso projeto de escola de samba como ela deve ser, com ações sociais e projetos culturais. Em pouco tempo criamos uma comunidade apaixonada”, disse o presidente da Deixa Falar, Marcelo Nunes. “Vamos lutar para nos manter no Grupo Especial e continuar nossa história no Carnaval”, afirmou.

Dezoito jurados avaliaram nove quesitos: bateria, samba enredo, mestre sala e porta bandeira, comissão de frente, enredo, fantasia, alegorias e adereços, harmonia e conjunto.

Ao iniciar a apuração, o presidente da Comissão de Carnaval, Jaciel Teixeira, agradeceu e parabenizou as escolas do Grupo Especial e do Grupo de Acesso. “Depois de dois anos de pandemia, o espetáculo foi rico em graça e alegria. A população ficou feliz, a gente voltou com força total e mostrou que Curitiba tem tradição, tem Carnaval”, declarou Jaciel Teixeira.

Foto: Ricardo Marajó/SMCS

Diversão mesmo com chuva

A presidente da Fundação Cultural de Curitiba (FCC), Ana Cristina de Castro, entregou o troféu à campeã e destacou a organização e a harmonia que prevaleceram nos eventos oficiais do Carnaval de 2023, que celebra os 330 anos da cidade. “Tivemos um carnaval alegre e tranquilo, que divertiu as famílias. Mesmo com chuva, o público compareceu e aproveitou uma programação variada, com Carnaval Nerd, Zombie Walk, bailes para as crianças e o lindo desfile das escolas de samba na Avenida Marechal Deodoro”, descreveu Ana Castro.

O diretor de Ação Cultural, Edson Bueno, também esteve presente e entregou aos vencedores os troféus – uma criação do designer Áulio Zambenedetti. O Carnaval 2023 foi promovido pela Prefeitura de Curitiba e Fundação Cultural de Curitiba, por meio da Comissão de Carnaval. “Parabenizo todas as escolas de samba, que trabalham o ano inteiro para trazer esse espetáculo maravilhoso para os curitibanos e visitantes”, completou a presidente da FCC.



Resultado do Carnaval de Curitiba 2023 – 330 anos

Campeã: Mocidade Azul

Vice-campeã: Acadêmicos da Realeza



Grupo de Acesso

Campeã: Deixa Falar

