Neste sábado (6), Curitiba recebe a despedida do maior buteco do mundo, um dos projetos musicais mais bem-sucedidos da música brasileira, que tem como dono da festa o embaixador Gusttavo Lima. Na capital paranaense, o evento acontece no Estádio Durival Britto e Silva, A Vila Capanema, a partir das 13h.

A estrutura para a realização do show tem números impressionantes. A produção é da CWB Brasil, LG Produções Artísticas e da Balada Music. Veja alguns dados como curiosidade:

Público de 20 mil pessoas;

Aproximadamente 10 horas de evento;

15 dias de montagem e desmontagem no Estádio;

1.000 pessoas trabalhando no evento;

400 m2 de led;

56 mil latas de cerveja;

18 mil garrafas de água;

8 mil latas de refrigerante;

25 mil latas de energético;

4.500 garrafas de destilados;

Como em todo boteco, grandes amigos são bem-vindos. Claro que, no maior e mais famoso do Brasil, isso não seria diferente. Na edição deste sábado (06), Gusttavo recebe atrações como Hugo & Guilherme e João Bosco & Vinícius, e participações especiais de Rick & Renner, Jads & Jadson e Bruno & Denner.

Os últimos ingressos estão disponíveis a partir de R$ 700, no oitavo lote. As entradas podem ser adquiridas somente pelo aplicativo BaladAPP (disponível para Android e iOS) ou no site: baladapp.com.br. A produção do evento não se responsabiliza por compras realizadas fora das plataformas oficiais.

Ruas bloqueadas

Rua Pedro de Araújo: bloqueio total de hoje (05) até domingo (07)

Rua Dário Lopes: reserva de vagas na rua a partir das 20h desta sexta (05). Fechamento total da via no sábado (06), das 22h até 01h de domingo (07).

Rua Engenheiro Rebouças: reserva de vagas na rua a partir das 13h deste sábado (06) e fechamento total das 22h até 01h de domingo (07).

Haverá ponto de taxi na Rua Engenheiro Rebouças e carros de aplicativo pela Rua Dário Lopes.

