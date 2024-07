Ilha do Mel promove Festa da Tainha neste fim de semana; veja programação

Começa neste sábado (06) a 30ª edição da Festa da Tainha, na comunidade de Nova Brasília, na Ilha do Mel. O tradicional evento é realizado pela Associação dos Nativos da Ilha do Mel (Animpo) e oferece a moradores e visitantes uma ampla programação musical, eventos culturais e muita comida típica ao longo de todo o mês.

No primeiro dia de evento tem show gratuito da banda Manga Lee às 22 horas e, na sequência apresentação da dupla Edison & Lucas, à meia-noite. E como não poderia deixar de ser, a tainha é a atração principal do evento e será servida em diferentes opções de pratos, com preços variados.

“Os peixes que utilizamos na culinária são 100% pescados aqui na Ilha do Mel e todas as refeições são preparadas pela própria comunidade e servida em nossa cozinha comunitária, que fica no terminal de embarque de Nova Brasília e que irá concentrar toda a programação da 30ª Festa da Tainha, funcionando todos os dias entre 06 e 31 de julho”, destaca Marinelli Serafim, secretária da Animpo e uma das organizadoras do evento.

Cultura Caiçara

Além da boa gastronomia, o evento promove o resgate da cultura caiçara e a valorização da pesca artesanal da tainha, que envolve toda a comunidade no cerco ao cardume, sendo uma das principais tradições da região.

“A chegada dos meses mais frios do ano também marca a temporada da pesca da tainha em nosso litoral. Por isso todos os anos organizamos este evento, para que os turistas conheçam um pouco mais a nossa culinária e a pesca artesanal, aproveitando as belezas naturais da Ilha do Mel”, destaca Marinelli Serafim.

A 30ª Festa da Tainha tem uma programação bastante variada para atender diferentes públicos e conta com oficinas para as crianças em todos os finais de semana, realizadas em parceria com o Instituto Água e Terra (IAT).

E para envolver ainda mais a comunidade, a 30ª Festa da Tainha tem atividades especiais para os moradores da Ilha do Mel nos Dias da Comunidade, em 17 e 31 de julho. Nestas datas os pratos serão vendidos a um preço mais acessível e serão realizados diferentes eventos culturais e esportivos, como apresentação de Fandango, bingo comunitário, desfile e votação da Miss Tainha, campeonato de futebol e corrida de canoas.

“Os moradores esperam ansiosos por este período do ano, pois as atividades que desenvolvemos promovem uma importante integração entre as famílias tradicionais da Ilha do Mel. É um momento de lazer e compartilhamento de saberes”, afirma Marinelli Serafim.

Atrações Musicais

Ao longo de todo o mês serão várias atrações musicais aos finais de semana e que prometem agitar a Ilha do Mel. Com curadoria do músico e compositor PC Lenzi, o line-up conta com artistas renomados de diferentes estilos musicais. Confira a programação:

06/07 (sábado): Banda Manga Lee (22h) / Edison & Lucas (meia-noite)

12/07 (sexta-feira): PC&Thiaguinho Band (22h)

13/07 (sábado): Vinicius Moreno (22 h) / PC&Thiaguinho Band (meia-noite)

17/07 (Dia da Comunidade): Eidi Ribeiro

19/07 (sexta-feira): Vinicius & Thayna (22h)

20/07 (sábado): trio Duca Sessions (22h) / Zé Lucca (meia-noite)

26/07 (sexta-feira): Grupo Frenesi (22h)

27/07 (sábado): The Trio (22h) / Djambi (meia-noite)

31/07 (Dia da Comunidade): Edison & Lucas (22h)

Serviço

30ª Festa da Tainha

Local: Terminal de Embarque/Trapiche de Nova Brasília – Ilha do Mel

Data: de 06 a 31 de julho

Informações: https://www.instagram.com/festadatainhailhadomel/

Confira aqui a programação completa.

Realização: Associação dos Nativos da Ilha do Mel (Animpo) / Patrocínio: Prefeitura Municipal de Paranaguá e Pousada e Restaurante Astral da Ilha / Copatrocínio: Santacosta / Apoio: Chalé Lote 22, Pousada Village Mel, Bossa Beach House, Mercado Cair do Sol, Mercado Navegantes, AMBEV, Abaline, Estacionamento da Polaka.

