Branka reencontra Curitiba no Samba de Bamba

A sambista curitibana Branka é a segunda atração do projeto Samba de Bamba que acontece nesta terça-feira, às 20 horas, no teatro da CAIXA Cultural Curitiba (R. Conselheiro Laurindo, 280 – Centro).

Na ocasião, a cantora, que virá acompanhada por sua banda com cinco músicos, vai apresentar o show Na Roda da Branka, com composições autorais e suas referências no samba, eternizadas por Clara Nunes, Elza Soares, Beth Carvalho, Dona Ivone Lara.

A curitibana Branka em 2011 foi para o Rio de Janeiro divulgar o álbum Amor Solene. Numa noite visitou a Pedra do Sal, lugar tradicional do samba carioca. Pronto. Acabou conhecendo o violonista Carlinhos 7 cordas, que abriu as portas para o universo musical do Rio. Bebeu na fonte da tradição, foi aos melhores lugares e encontrou grandes sambistas. Se apaixonou. E assim, um ano depois, já instalada na Cidade Maravilhosa, gravou o álbum Barra da Saia que teve a participação de Zeca Pagodinho e rendeu indicações ao Grammy Latino 2013 e ao Prêmio Multishow como melhor samba.

+ Veja mais: Curitibana Branka lança música com mestre Moacyr Luz

No projeto Samba de Bamba, em Curitiba, ela vai apresentar ao público o show “Na Roda da Branka”, que conta e canta as suas referências no samba.

“Estou levando um repertório que amo, acompanhada pelos músicos que me apresento nas rodas cariocas. Acredito que no samba o mais importante é a união de todas as vozes. Cantar sozinha não tem graça! O samba é assim: é popular, é para unir a todos”. No show ela vai mostrar alguns clássicos do gênero como “As Rosas não falam” (Cartola), “Folhas Secas” (Nelson Cavaquinho), “Lama” (Mauro Duarte), “Vou Festejar” (Jorge Aragão) entre muitos outros.

Bate-papo

Antes do show, às 18h30, Branka vai fazer um bate-papo, aberto ao público, com o tema Os Caminhos da Música,quando ela vai lembrar a sua trajetória e a experiência de sair de Curitiba para tentar sua vida profissional no Rio de Janeiro. “Afinal de contas, vale a pena sair da sua cidade? Essa pergunta eu vou responder durante a conversa e aproveito para lembrar dos desafios, as vantagens e recompensas desta mudança”, adianta a cantora.

Essa será a primeira vez que Branka se apresenta num teatro desde que saiu de Curitiba. “Amo minha cidade! Sinto muitas saudades. E o legal é que a cena do samba em Curitiba está crescendo. Estou ansiosa e feliz para essa apresentação no projeto Samba de Bamba na Caixa Cultural! A expectativa é de que eu possa receber muito calor e carinho da minha cidade. Afinal temos que valorizar o que é nosso! ”, enfatiza.

Samba de Bamba

O curador e coordenador geral do projeto, Rodrigo Browne, comemora a nova edição do evento, que teve a casa lotada na estreia do projeto no mês de junho com o sambista Agrião. Ele lembra que até dezembro, vai promover uma série de shows com artistas que chegam na CAIXA Cultural de Curitiba acompanhados por seus músicos, com o compromisso de apresentar no repertório, composições que respeitam o nosso passado cultural e que, ao mesmo tempo, renovam o samba com qualidade.

A próxima atração do projeto é o sambista carioca João Cavalcanti, no dia 13 de agosto.

A CAIXA Cultural Curitiba fica na Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro. os ingressos custam R$20 e R$10 (meia–entrada).