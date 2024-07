Curitibana Branka lança música com mestre Moacyr Luz

A cantora e compositora Branka, que é de Curitiba, mas mora no Rio de Janeiro, entregou uma melodia para o mestre Moacyr Luz e a música brasileira ganhou uma linda canção. “A flor do amor” chega às plataformas digitais no dia 14 de junho.

A primeira execução da nova música foi no programa “Samba Social Clube”, da Rádio Super Rádio Tupi (96,5 FM) do Rio de Janeiro. Uma estreia abençoada por Carlinhos de Jesus, que recebeu Branka no Camarote do Samba, quadro que comanda no programa.

“’A flor do amor’ nasceu de forma leve e breve! Tanto da minha parte como a do Moa. Foi um recebimento! E a mensagem que ela traz é sobre o amor que devemos cultivar pelo próximo”, revela Branka, que compõe desde os 14 anos.

+ Leia mais: Curitiba confirma 2ª edição da Oktoberfest local no Parque Barigui

Branka e Moacyr Luz se conhecem desde 2013, quando ela foi, pela primeira vez, no Samba do Trabalhador, no Clube Renascença, no Andaraí. Depois, a cantora gravou “Rosário da dor”, parceria dele com Toninho Gerais, no álbum “Trilogia Flores Douradas”, lançado em 2015.

“Desde que eu conheci a Branka, me impressionou sua afinação, uma dicção perfeita, assim como me impressionou muito positivamente a migração dela para o samba. Eu gostei muito da música que ela me mostrou, aí fiz a letra. Ficou lindo, deu entrosamento, deu timbre. Tô muito orgulhoso dessa parceria”, empolga-se Moacyr Luz.

A admiração é recíproca. “Sou fã de Moacyr Luz desde pequena. A primeira música dele que ouvi foi ‘Coração do Agreste’, foi apaixonante. A história dele também me inspirou. Uma grande referência, uma grande pessoa”, exalta Branka.

Show intimista de Cesar Menotti e Fabiano é atração do Fazenda Churrascada

O single contou com produção de Carlinhos 7 Cordas, que também toca violão, acompanhado de Marcelo Galter nos teclados, João Bustamante no cello e Luizinho do Jejê na percussão.

Ouça a nova música no player abaixo!

A FLOR DO AMOR

Lá no meio do nada;

Bem no corte da mata;

Nasceu a primeira flor;

Do amor;

Eram folhas pequenas;

Escritos verdes poemas;

Na mesma cor;

Que brotou;

E cresceram os galhos;

Falsos tantos atalhos;

Pra me iludir;

Sorria sem dono;

Nas tardes frias de outono;

Fingia, desmaiava no chão;

Mas depois que vingou;

A seiva juntou-se ao astro rei;

O sol;

E colheu do amor;

Cada gota de vida;

Semeando a terra;

Desmanchou meu jardim;

Judiando de mim;

É lá me deixava;

E só sei que assim;

Essa paixão sem fim;

Me enraizada. (bis)

FICHA TÉCNICA – “A FLOR DO AMOR”

Compositores: Moacyr Luz/ Branka

Teclado: Marcelo Galter

Cello: João Bustamante

Percussão: Luizinho do jejê

Violão/ Produção Musical: Carlinhos 7 cordas

Gravado na Cia dos Técnicos RJ

Técnico de gravação William Luna

Mixagem: T. Reis

Masterização: Polegar Central

Capa: Xande Pimenta/ Márcio Freitas

Miau 8 comportamentos curiosos e intrigantes dos gatos Homenagem Conhecido como Padre dos Pobres vai receber título importante no Paraná Transporte Terminal de ônibus importante de Curitiba tem novidade; O que vai mudar?