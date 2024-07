BBQ 179 reúne apaixonados por churrasco americano em Curitiba

Apaixonados por carne assada já têm compromisso certo para este final de semana em Curitiba. No sábado (20) e domingo (21), das 12h às 18h, acontece o BBQ 179, evento que vai reunir as melhores técnicas de preparo do “american barbecue” (churrasco americano).

Os comandantes da festa gastronômica serão Felipe Lat, do Assa CWB, e a mestre churrasqueira Livia Santin (A ferro e fogo).

O encontro, uma realização do Restaurante Tijolo e do Assa CWB, será no Espaço SFCO 179, piso superior. O menu apresenta o famoso brisket (peito de boi defumado), beef ribs, pork ribs, pulled pork e os clássicos acompanhamentos, como BBQ beans, coleslaw, maionese de batatas, farofa e polenta frita.

As vagas são limitadas e quem comprar o convite até esta terça-feira paga apenas R$ 160 (com open food). também haverá harmonização de vinhos com o sommelier Rodrigo Roza, 6 torneiras com chope artesanal Ol Beer e coquetéis exclusivos.

O BBQ 179 será na Rua São Francisco, 179, no bairro São Francisco, no coração de Curitiba. Mais informações e ingressos clique aqui.

