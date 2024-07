Entre 29 de novembro e 7 de dezembro de 2024 acontece a 33ª edição da MünchenFest, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, no Paraná. A programação musical da festa tradicional que celebra a cultura e gastronomia alemã foi divulgada pela organização do evento.

Com nomes do sertanejo, rock e pagode, a MünchenFest vai ter cinco artistas principais na grade de shows. São eles:

Ana Castela

Capital Inicial

Felipe e Rodrigo

Zé Neto e Cristiano

Menos é Mais

A organização da MünchenFest ainda não divulgou os preços dos ingressos e mais informações sobre as vendas.

Conhecido como a Festa Nacional do Chope Escuro, o evento acontecerá no Centro de Eventos de Ponta Grossa.

