Banda de Curitiba lança música “VSF” contra o ódio no mundo; ouça

A banda Terminal Guadalupe lança nesta sexta-feira (13), em todas as plataformas digitais, o single “Vá Ser Feliz”, uma crítica bem-humorada à cultura dos haters (“odiadores”) pelo mundo afora. A nova música será apresentada em formato intimista no show “Os Contadores de Histórias”, no Teatro de Bolso, em Curitiba, às 20h. Os ingressos antecipados custam R$ 40,00.

“Vá Ser Feliz” traz as mesmas iniciais de uma ofensa comum na linguagem virtual. “A gente brinca com isso, mas manda um recado claro contra o ódio e a covardia nas redes”, conta o guitarrista e vocalista Allan Yokohama.

“Também funciona como um desabafo carregado de ironia para quem já desafiou ou ainda testa a nossa paciência no dia a dia, como seu chefe ou um ex-namorado”, compara o vocalista Dary Jr.

Outro detalhe em “Vá Ser Feliz” é a incursão do Terminal Guadalupe pelo ska, um gênero musical jamaicano resultado da mistura de ritmos caribenhos e estadunidenses. Para dar esse toque ensolarado à canção, a banda convidou um instrumentista versátil, Leandro Lopes da Gaita. Ele ajuda no ritmo e na melodia com sua harmônica em momentos importantes do arranjo.

A gravação de “Vá Ser Feliz” foi realizada no estúdio Casa do Fundo e na casa do produtor Bruno Sguissardi. O multi-instrumentista Matheus Bittencourt tocou teclado, além de mixar e masterizar a faixa.

O single tem um ‘lado b’: despida de violoncelo, “Tambores”, uma demo inédita de 2004, anuncia a celebração do álbum “VC Vai Perder o Chão”, que completa 20 anos em 2025.

A apresentação desta sexta-feira no Teatro de Bolso reúne as canções mais conhecidas pelo público do Terminal Guadalupe, que voltou a fazer shows em julho, com a volta de Allan ao Brasil.

Além de mostrar as músicas, a dupla de compositores vai contar segredos do processo de criação. “Será uma experiência íntima e divertida para poucos”, avisa Dary. Há apenas 35 lugares.

O show “Os contadores de Histórias”, da banda Terminal Guadalupe, será no Teatro de Bolso, Rua Itupava, 1299 – Hugo Lange, a partir das 20h. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla.

Ouça a música no player abaixo!