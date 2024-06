A banda curitibana Blindagem, que completará 50 anos em 2025, será uma atrações da edição de inverno da Oficina de Música de Curitiba. O evento ocorrerá entre os dias 21 e 30 de junho e vai reunir grandes nomes da música local e nacional.

Os integrantes da Blindagem foram recebidos na sexta-feira (07) pelo prefeito em exercício, Herivelto Oliveira. Durante a reunião, repleta de histórias e memórias, os músicos compartilharam momentos marcantes dessas cinco décadas de rock curitibano. “Quando a Blindagem nasceu eu tinha 10 anos e acho que os curitibanos a têm como uma das primeiras banda”, destacou Herivelto, que também é músico.

A Blindagem, atualmente formada por Paulo Juk, Paulo Teixeira, Rubem Romero e Beto Rodrigues, é uma referência na música paranaense. O grupo ficou conhecido pela parceria com o escritor e compositor Paulo Leminski, que resultou em clássicos como Não Posso Ver, Oração de um Suicida e Marinheiro. “Criamos uma história bonita com identidade paranaense e curitibana”, ressaltou Paulo Juk, baixista da banda.

Leia também:

Além da participação na Oficina de Música, a banda também se apresentará em agosto para comemorar os 80 anos de Paulo Leminski.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!