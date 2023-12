Devido ao sucesso de público, o balé “O Quebra-Nozes” terá mais duas sessões no Natal de Curitiba 2023: sexta (22) e sábado (23), às 20h, no Memorial de Curitiba. As sessões extras só não terão a participação de Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus, que foram os convidados especiais deste ano, mas contam ainda com a presença dos solistas do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Cícero Gomes e Juliana Valadão.

O espetáculo, que faz parte da programação de natal de Curitiba, produção da Curitiba Cia. De Dança, com patrocínio do Banco do Brasil e Governo Federal, já é uma tradição no Natal de Curitiba.

“O Quebra-Nozes” é um dos três balés criados pelo compositor Tchaikovsky, ambientado no século XIV, na Europa Oriental. Sua história é baseada em um fragmento do conto de E. T. A. Hoffmann, conhecido como O Quebra-nozes e o Rei dos Camundongos, interpretado no idioma francês pelo autor Alexandre Dumas.

Serviço

Sessões extras do balé “O Quebra-Nozes”

Quando: sexta (22) e sábado (23), às 20h

Local: Memorial de Curitiba

Endereço: R. Dr. Claudino dos Santos, 79 – São Francisco

Ingressos: Gratuito

