Catedral de Curitiba renova badalar dos sinos: presente especial de Natal

Curitiba ganhou um presente especial nesse Natal. Na noite do dia 24 de dezembro, os sinos da Catedral Basílica de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, na Praça Tiradentes, voltaram a soar pelo sistema original de balanços.



A Arquidiocese de Curitiba substituiu os contrapesos para reduzir o impacto sobre a estrutura centenária da igreja. Em janeiro de 2024, os sinos serão equipados com sistema de martelos, que permitirá o toque de melodias, tornando ainda mais especiais os chamados aos fiéis para as orações.

“É uma medida restauradora muito importante para a Catedral Basílica de Curitiba. Estão de parabéns os responsáveis pela realização deste trabalho, o arcebispo dom José Antônio Peruzzo e o cônego Marcos Honório”, elogiou o prefeito Rafael Greca.



Sinos históricos

Profundo conhecedor da história da Catedral Basílica, que foi construída no período de 1875 e 1893, Greca revelou que o sino mais pesado de 750 kg, foi fundido em 1891 na Itália, dedicado à Nossa Senhora da Luz dos Pinhais.



“O sistema ainda conta com outros quatro sinos feitos em Curitiba, na Fundição Mueller, em 1960, consagrados a São José, a São Miguel Arcanjo, a São Pedro e a Sant’Ana, avó de Jesus e mãe da Virgem Maria”, citou Greca.

Melodias

Além dos toques especiais, o prefeito antecipou que em janeiro o sistema de sinos da Catedral Basílica poderá tocar músicas, trazendo ainda mais beleza aos momentos de devoção dos fiéis.

“Em janeiro será acrescentado um sistema de martelos que permitirá o toque de melodias, como nas mais célebres igrejas da Europa”, comemorou Greca.



Iluminação cênica

Em 2019, quando Curitiba completou 326 anos, a Catedral Basílica ganhou iluminação cênica que valorizou a sua arquitetura neogótica, através do programa Rosto da Cidade.



O programa promove a recuperação urbana da região central e a valorização da arquitetura de prédios e monumentos por toda a cidade. O trabalho também representa o zelo que a Prefeitura tem por Curitiba.

Revitalização completa

Foi feita uma revitalização completa do sistema que ilumina a catedral. Foram instaladas nova entrada de energia, caixa de comandos e rede de cabeamento e feita a substituição de projetores de LED e das barras de lâmpadas queimadas, vandalizados ou furtadas.



A intervenção foi executada sob a supervisão do Departamento de Iluminação da Secretaria Municipal de Obras Públicas. Também foram instalados de projetores de piso. Cerca de 75% dos projetores foram trocados, garantindo mais uniformidade da potência do sistema de iluminação.

17 igrejas

Além da Catedral Basílica também foram contemplados as sedes da Igreja Santa Teresinha do Menino Jesus, Paróquia da Barreirinha, Igreja Sant’Ana de Abranches e Santuário Nossa Senhora de Lourdes receberam iluminações ao longo deste ano. Ao todo, 17 igrejas já ganharam esses trabalhos, sete delas ao longo de 2023.



Os trabalhos integram a segunda etapa do programa de Iluminação Cênica e de Destaque de Monumentos e Prédios Históricos da Prefeitura de Curitiba, coordenado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, e do programa Rosto da Cidade.

Estilo neogótico

Construída entre 1875 e 1893, a Catedral Basílica de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, passou por várias transformações ao longo dos anos.



Projetada pelo construtor italiano Luigi Pucci, a Catedral tem estilo neogótico – inspirado em elementos característicos do gótico, do período medieval, como os arcos ogivais (de linha interrompida), as rosáceas (vitrais grandes) e as torres.



No fim da década de 1940, sob a coordenação do engenheiro e arquiteto italiano Carlo Barontini, é ampliada para sediar a Casa Canônica. O anexo precisou ser criado em decorrência do alargamento da rua Barão do Serro Azul. Assim, o Palácio Episcopal que ficava nesta via, na quadra em frente à igreja, foi deslocado para o espaço criado junto à igreja.

Outras intervenções

São também da década de 1940 as pinturas internas feitas pelos irmãos Anacleto e Carlo Garbacci; os vitrais, doados por famílias da cidade; e o púlpito em imbuia entalhada. Na década de 1960, o piso de madeira é substituído por pedra basalto.

Restaurações

A primeira restauração se deu em 1975, sob supervisão do arquiteto Cyro Correa Lyra. Em 1993, quando a cidade completou 300 anos de fundação e a Catedral comemorou seus 100 anos, passou por nova restauração. Também nessa época, passou à condição de Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba.



Em 2010 foi declarada Unidade de Interesse Especial de Preservação do Município (UIEP) e, em 2011, fechada para restauro pela terceira vez. O trabalho foi concluído no ano seguinte.

