Artistas criam e destroem obras em performance em museu de Curitiba

A partir de 11 de junho, o Museu Municipal de Arte (Muma) se tornará palco para uma reflexão profunda sobre os desafios do mundo contemporâneo, incluindo epidemias, conflitos, destruição ambiental e autoritarismo. Sob o título de Poeira Branca, o coletivo de arte Grupo Em-Cadeia traz uma proposta ousada, explorando o papel da produção industrial como potencial solução e causa desses problemas. O projeto é realizado com recursos do Programa de Apoio de Incentivo à Cultura – Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba.

Na performance, os jovens artistas Barbara Haro, Isabela Picheth, Luiz Moreira, Luiza Urban e Priscilla Durigan serão vistos atrás de uma vitrine de vidro, imersos em um ambiente que replica uma linha de produção industrial. Durante um mês, eles seguirão rigorosamente normas industriais, trabalhando com gesso – material associado à escultura, mas com ampla utilização na construção civil. No entanto, o que diferencia essa performance é o destino final dos produtos: uma vez concluídos, eles serão destruídos pelos próprios criadores.

“Com a performance duracional, os artistas transportam a estrutura industrial para o espaço expositivo, mas vão além, subvertendo essa lógica ao incluir a destruição do produto na própria linha de produção”, afirma o curador Fernando Ribeiro. Desta forma, os artistas convidam o público a produzir sua própria reflexão sobre individualidade, fragilidade, lógica e irracionalidade.

Concebida em 2020 durante o isolamento social da pandemia de Covid-19, Poeira Branca recria um ambiente esterilizado e mecanizado, onde corpos são apenas formas anônimas. O gesso, inicialmente um pó branco fino, retorna a essa forma ao ser destruído. Ao levantar no ar, forma uma neblina que obscurece a visão, tornando os contornos difusos. “Essa sujeira branca, ao se espalhar, marca não só a presença dos corpos, mas também seus movimentos, conectando o espectador com a materialidade da performance”, explica o curador.

Poeira Branca desafia a necessidade de produção incessante em um mundo marcado pela excessiva produção e desperdício. Após o período de performance, os resíduos do processo ficarão expostos por duas semanas no museu. Todo o processo será registrado e publicado no site do Grupo Em-Cadeia.

Sobre o Grupo Em Cadeia

Formado pelos artistas visuais Barbara Haro, Isabela Picheth, Luiz Moreira, Luiza Urban e Priscilla Durigan, o Grupo Em Cadeira desenvolve pesquisas que envolvem diferentes linguagens contemporâneas como pintura, escultura, instalação, performance, videoarte, fotografia e atualmente webart. Formado no final de 2019, se volta ao circuito das artes visuais e cria, a partir da diversidade, relações em cadeia. Site: grupoemcadeia.com

Serviço

Poeira Branca

Performance

De 11 de junho a 06 de julho

Terças e quintas das 10h às 13h

Quartas e sextas das 15h às 18h

Sábados:

22/06/2024 das 10h às 13h

06/07/2024 das 10h às 11h encerramento + início da exposição/abertura até 14h

Exposição

De 06 a 28 de julho

Das 10h às 19h

Entrada gratuita

PORTÃO CULTURAL

Muma – Museu Municipal de Arte – Av. República Argentina, n.º 3.430, Portão

Infos: @grupo.em.cadeia @rumodecultura

www.grupoemcadeia.com/poeirabranca

Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura – Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba, com incentivo IPO e FIAT/FLORENÇA. Apoio: MUMA.

FICHA TÉCNICA

Curadoria: Fernando Ribeiro

Criação e Performance: Barbara Haro, Isabela Picheth, Luiz Moreira, Luiza Urban e Priscilla Durigan

Direção de Produção: Diego Marchioro

Projeto Educativo e Mediação: Bruno Wozniack

Fotos: Patricia Mattos

Vídeos: Lidia Ueta

Designer Gráfico: Barbara Haro

Estratégia Digital e Mídias Sociais: Gabi Berbert

Estagiária: Gabriella Santos

Assessoria de Imprensa: Dani Brito

Cenotécnico: Fabiano Hoffmann

Realização: Grupo Em Cadeia e Rumo de Cultura

