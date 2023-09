Artista cria mural em Curitiba com quase 7 mil garrafas de vidro

Rimon Guimarães é um dos artistas mais celebrados do Paraná atualmente. Do lambe-lambe às pinturas – passando por desenhos, fotografias, instalações e performances – ele se consolidou como um dos traços mais reconhecidos na cidade de Curitiba. O artista tem murais produzidos por 27 países ao redor do mundo.

No último domingo (03), Rimon apresentou mais uma obra de arte: um mural produzido a partir de 6.800 garrafas de vidro retornáveis de Corona, cerveja da Ambev que tem Curitiba como cidade piloto da iniciativa, onde 100% das long necks que a marca distribui são retornáveis.

A obra fica instalada no parcão do Museu Oscar Niemeyer (MON) até o dia 10 de setembro, trazendo diversas alusões a Curitiba e o Paraná, como a araucária, símbolo do estado presente na obra do artista; já o pôr do sol, eternizado em um cartão postal como o Museu Oscar Niemeyer, fica ao centro.

Fotos: divulgação.

Além da arte, Rimon Guimarães conta que o projeto com a Corona surgiu da ideia de trazer conscientização para os consumidores. “Nosso conceito foi de prestar uma homenagem a Curitiba e ao Paraná como um todo, principalmente em um local como o MON, tão querido pela gente”, explica o artista. “É uma honra ter uma obra minha no parcão, ainda mais essa que chama a atenção para a importância da sustentabilidade, tão relevante nos dias atuais”.

Corona retornável em Curitiba

Corona é a primeira marca de cerveja a trazer ao Brasil uma garrafa long neck premium retornável e transparente, com uma proposta de diminuição do impacto ambiental, convidando o consumidor a fazer a diferença e estimulando a economia circular com a recompra do vidro, reduzindo o desperdício e a necessidade de reprocessamento.

Após lançar sua primeira long neck retornável em Curitiba, a marca da Ambev convocou pontos de venda, como bares e restaurantes, em julho deste ano, para somarem forças e se tornarem também pontos de coleta das garrafas reutilizáveis. Além disso, os consumidores podem retornar as garrafas ao fazer qualquer pedido via aplicativo Zé Delivery.

Desde o lançamento, em 2022, mais de 800 pontos de venda na cidade adotaram a Corona long neck 100% retornável. A novidade, vale ressaltar, também está disponível em todas as cadeias de supermercado da cidade e no Zé Delivery, fazendo com que todas as garrafas de Corona comercializadas na capital paranaense possam ser reutilizadas na cadeia produtiva. O objetivo de Corona é, em breve, substituir 100% de suas garrafas atuais pelas retornáveis em todo o Brasil.

