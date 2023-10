A Feira das Flores de Holambra de 2023 já tem data para acontecer em Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba. Com a expectativa de repetir o sucesso da edição do ano passado, os organizadores confirmaram a feira de 1° a 12 de novembro no munícipio localizado na Grande Curitiba.

+ Leia mais: Temporal muda cartão postal de Curitiba; Parque Barigui está debaixo d’água

O local será na Rua Maria Madalena, 115, em frente ao terminal de ônibus do Cachoeira. Serão comercializadas diversas espécies de flores, plantas ornamentais, folhagens, bonsais, temperos, mudas frutíferas, adubos e acessórios para jardim e decoração. Também haverá barraca de alimentação, atrações culturais e sorteio de prêmios.

A feira das flores é uma ação beneficente e visa angariar recursos financeiros a duas entidades locais: a CEBUDV Núcleo Coroa Divina, que atende a população por meio de ações direcionadas a causas sociais e ambientais, e a Associação de Proteção a Maternidade e a Infância (APMI).

+ Veja também: Árvore de Natal tem dia certo para montar; veja quando

A 2ª Feira das Flores de Holambra conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré. Mais informações pelo (41) 98477-3932 (Whatsapp).

Você já viu essas??

No Batel Nova Mercadoteca de Curitiba: veja bares e restaurantes confirmados Especial Publicitário Aprenda a fazer receita fácil e deliciosa de bolo de aniversário Não sei se vou ou se fico… Parou leva multa? Motoristas encucados com sinalização duvidosa em rua de….