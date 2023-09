Após sucesso do último show, KLB retorna a Curitiba neste sábado

O fenômeno KLB, um dos nomes mais importantes da música brasileira dos anos 2000, segue na estrada com a nova temporada de “20 +2 Experience”. Depois do sucesso da apresentação do ano passado, em Curitiba, a nova performance de Kiko, Leandro e Bruno está agendada para este sábado (23), na Ópera de Arame.

Com datas confirmadas no Brasil e no exterior, a turnê celebra duas décadas de carreira dos irmãos e já passou por diversas cidades. Mesmo após hiato de sete anos, o amor, o encanto e o respeito do público pelo trabalho do grupo só aumentou e, inclusive, ultrapassou gerações.

A “20 +2 Experience” celebra duas décadas de carreira e o lançamento do primeiro álbum do trio, que explodiu com os hits “A Dor Desse Amor” e “Ela não está aqui”.

“Não temos palavras para expressar o quanto estamos felizes com todo amor e carinho que estamos recebendo do público. Cada apresentação tem sido uma experiência mágica e receber o calor e o carinho das pessoas só tem nos dado mais energia e empolgação. Muito obrigado a todos que nos prestigiaram e nos acompanharam em cada cidade. Garantimos que, este ano, será ainda mais incrível!”, declarou o grupo.

O “setlist dos sonhos” traz hits como “A Dor Desse Amor”, “Um Anjo”, “Ela Não Está Aqui”, “Minha Timidez”, “Por Que Tem Que Ser Assim?”, “Estou Em Suas Mãos”, “Por Causa de Você”, versão especial para a clássica “Everything I Do”, do cantor canadense Bryan Adams, entre outras.

A direção artística da “20 +2 Experience” traz a assinatura dos três irmãos, em parceria com o empresário Matheus Possebon, que também atua como diretor musical. A direção geral é de Juliano K-lcinha.

Além dos ingressos que estão à venda em Uhuu.com, também está disponível para compra no site o concorrido pacote de Meet & Greet* com os irmãos, que dá direito a acesso a passagem de som do show com duas músicas exclusivas, que não fazem parte do setlist, foto e ainda um lindo kit exclusivo.

Serviço

O que? KLB e o show “20 +2 Experience”

Quando? 23 de setembro de 2023, sábado, a partir das 21h.

Onde? Ópera de Arame, Rua João Gava, 920 – Abranches, Curitiba

Quanto? A partir de R$ 90 (veja como comprar!) Meet & Greet custa R$ 600 (sem acesso ao show)

Classificação: 18 anos. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis. Crianças até 24 meses de idade que ficarem no colo dos pais, não pagam.

Realização: Opus Entretenimento

