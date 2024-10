Após 1ª sessão esgotada, Deive Leonardo tem show extra em Curitiba

Deive Leonardo retorna a Curitiba com sua nova turnê “Antes e Depois“, em duas sessões, nos dias 10 e 11 de outubro, a partir das 20h, no Teatro Positivo – Grande Auditório (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300). . Com a sessão da sexta-feira (11) já esgotada, os últimos ingressos do espetáculo extra, na quinta-feira (10), estão disponíveis em Disk Ingressos.

O aclamado evangelista está de volta com uma nova turnê que promete inspirar e transformar vidas. Após o sucesso de “A Resposta”, que atraiu mais de 250 mil espectadores por todo o Brasil, percorreu diversas partes do mundo e ganhou uma série na Netflix, Deive está pronto para levar a sua mensagem de esperança e renovação espiritual ainda mais longe.

Intitulada “Antes e Depois”, a nova turnê visa provocar uma transformação espiritual profunda na vida daqueles que a testemunham. Com sua habilidade cativante de transmitir mensagens poderosas e relevantes, Deive anuncia uma experiência única e impactante para todos os participantes. “Estou empolgado em compartilhar essa nova jornada com todos vocês”, disse.

“Minha missão é inspirar as pessoas a encontrarem seu propósito, vivendo de forma plena. Com ‘Antes e Depois’, vamos explorar juntos os caminhos da transformação espiritual e do crescimento pessoal.”

Ilusionismo e comédia de Gabriel Louchard chega a Curitiba

Os ingressos da sessão extra estão disponíveis e variam de R$ 70,00 (meia-entrada) a R$ 300,00 (inteira), de acordo com a modalidade e setor escolhido. Acesse o Diskingressos e saiba mais. O evento tem realização da RA Eventos e NonStop

O show acontece a partir das 20h no Teatro Positivo (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, Campo Comprido, Curitiba) e tem classificação livre.

