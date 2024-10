Ilusionismo e comédia de Gabriel Louchard chega a Curitiba

O espetáculo “Como é que Pode?”, de Gabriel Louchard chega a Curitiba e tem única apresentação neste sábado (05), no palco do Teatro Fernanda Montenegro. Com direção original de Leandro Hassum, o texto de Louchard em parceria com Maurício Rizo, roteirista de “A Grande Família”, “Tá no ar a TV na TV” e outros programas, a peça mistura ilusionismo e humor.

A montagem foi assistida por meio milhão de pessoas em 600 apresentações pelo Brasil e Estados Unidos. Durante a apresentação, Gabriel brinca com situações corriqueiras e faz uma espécie de linha do tempo do espetáculo, que comemora 10 anos.

Além de brincar e questionar o cotidiano, Gabriel, bastante conhecido do público como mágico, brinca com várias situações que ele, como ilusionista, vivencia durante o trabalho em eventos. A plateia irá conferir números impressionantes de ilusionismo com muito bom humor. “Desmistificar a figura do ilusionista imponente e poderoso. Apresentando-o de uma forma original, o artista se aproxima do público e ajuda popularizar, ainda mais, a arte da mágica”, pontua Louchard.

Sobre Gabriel Louchard

Gabriel é carioca e começou a fazer mágicas aos 10 anos de idade. Nessa mesma época, passou a se interessar pelo teatro e encontrou uma maneira de utilizar a mágica como um instrumento da atuação. Tornou-se um artista múltiplo: ator, humorista, apresentador e mágico.

Como ator e comediante, participou de diversos seriados, entre eles: “Vai que Cola” e “A secretária do Presidente”, no Multishow; “5 x comédia”, no Prime Vídeo. Integrou o elenco humorístico dos programas “Zorra Total” e “Domingão do Faustão”, Atuou na novela “Rock Story” e protagonizou o quadro de humor “Câmera Kids”, no ’’Fantástico’’, todos da Rede Globo.

No currículo, ainda, participou de diversos quadros e programas na TV, como: “Programa do Jô”, “Altas horas” e ”Mais você”. Foi vencedor do reality de culinária “SuperChef celebridades”. É apresentador dos programas “Truque de Humor” e “Fábrica de Talentos”, ambos no Multishow, e um dos protagonistas da série “Homens?”, no Comedy Central e Prime Vídeo.

No cinema, recentemente, participou de “Um Natal cheio de graça”, na Netflix, e protagoniza a comédia romântica “Incompatível”, da Fox/Disney. No teatro, está em cartaz há 10 anos com seu espetáculo solo de humor “Como é que pode?”. presenta o espetáculo internacional de mágicas “Ilusões”, idealizado por ele, com a participação de grandes ilusionistas internacionais.

Serviço

Como é Que Pode?, de Gabriel Louchard

Quando: sábado, 5 de outubro

Horário: às 20h

Onde: Teatro Fernanda Montenegro – Rua Cel. Dulcídio, 517 (Shopping Novo Batel) – Curitiba/PR

Adquira seu ingresso aqui: https://www.diskingressos.com.br/event/7990

Classificação: 12 anos

Duração: 60 minutos

Caçador de Boteco! Bar em bairro de Curitiba bomba e coloca região na rota dos botecos! Orla de patrão! Que tal esse visual? Praia famosa do Paraná terá cara nova! Descubra! Bairro nobre de Curitiba terá novo shopping com lojas confirmadas!