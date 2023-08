Treze anos após o fechamento do antigo Parque Alvorada, o Parque Barigui pode novamente receber uma operação de parque de diversões. A Urbanização de Curitiba (Urbs) lançou o edital para a escolha do permissionário que vai operar um espaço com brinquedos e atrações para curitibanos e turistas em um dos seus principais cartões postais. A inauguração seria no Dia das Crianças.

As propostas devem ser entregues às 13h desta sexta-feira (18) na sede da empresa, na Avenida Presidente Affonso Camargo, número 330, Estação Rodoferroviária, Bloco Central, no Jardim Botânico.

O espaço, de 8 mil metros quadrados, ficará junto ao estacionamento, com acesso pela BR-277, e terá até 15 brinquedos nas categorias familiar e infantil. A intenção é ampliar as opções de lazer no Parque, que recebe entre 2 mil e 5 mil pessoas durante os dias úteis e até 20 mil nos fins de semana.

O edital prevê, como estrutura mínima, a implantação de carrossel de dinossauros, roda-gigante panorâmica com no mínimo 30 metros, espaços de alimentação, carrossel veneziano e barraca de tiro ao alvo. O valor mínimo de outorga é de R$ 177.107,04 e parcela mensal de R$ 14.758,92, somando, ao longo dos cinco anos previstos de contrato, um total de R$ 1.062.642,24.

A empresa ou consórcio escolhido terá que disponibilizar, instalar e garantir o pleno funcionamento da operação. Veja o edital.

