Animação de fãs contagia show do Fábio Jr. em Curitiba

Quem foi ao Teatro Positivo, em Curitiba, na noite do último sábado (06) para assistir ao show do Fábio Jr. viu mais que o cantor brilhar. Ao entrar na plateia, a energia das fãs contagiou o lugar e já anunciou o que poderia logo em seguida. Foram 21 sucessos da carreira do cantor, que ecoaram pelo Teatro do início ao fim da apresentação.

Com mais de 30 anos de carreira, o eterno Jorge Tadeu, da novela Pedra sobre Pedra (1992), fez a sua especialidade: conquistar 2,4 mil fãs com seu charme e sucessos . No setlist, “Enrosca”, “Só você”, “Desejos e Delírios”. A consagrada “Pai” foi interpretada de maneira intimista, assim como “Esqueça”.

Num momento mais animado do espetáculo, Fábio Jr. chamou seus backing vocals para cantar “Nem Pensar” e saiu brevemente do palco. O retorno do artista foi com “20 e Poucos Anos”, num coro uníssimo de todos os fãs.

Foto: Hay Ramos / divulgação.

No fim da apresentação, os hits “Alma Gêmea” e “Caça e Caçador” fez todo mundo levantar e quem estava mais a frente do palco aproveitou para ficar mais pertinho do ídolo.

Fábio Jr. buscou sua famosa toalhinha vermelha e colocou junto ao microfone – quem é fã sabe quem o artista costuma enxugar o suor com a peça, e costuma entregar a toalhinha para alguma fã sortuda. Dessa vez, a entrega pelo menos não foi explícita. Fábio Jr. ameaçou jogar a toalhinha para o público, mas mudou de ideia. Não deu para acompanhar se ele entregou em mãos para alguma fã que estava logo na beira do palco.

Fábio Jr. rezou, agradeceu e deu atenção para as fãs antes de sair do palco. Grande noite para os fãs e para o Fábio Jr., artista e público fizeram trocas e encerraram a noite realizados.

