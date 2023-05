O resgate de uma mulher que subia o Morro do Canal, em Piraquara, região metropolitana de Curitiba, movimentou as equipes do Corpo de Bombeiros na tarde deste domingo (7). Segundo informações, a vítima sofreu um acidente e fraturou a perna.

Para o resgate, que ocorreu em local de difícil acesso, o helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar (BPMOA) precisou ser acionado.

Segundo os bombeiros, a mulher foi retirada do local pela aeronave e, depois, encaminhada ao Hospital Angelina Caron, em Curitiba.

A vítima não corria risco de morte.

