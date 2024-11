21º Festival do Pão com Bolinho reúne 38 participantes; veja fotos e descrições

O tradicional Festival do Pão com Bolinho chega à sua 21ª edição e vai mobilizar 38 bares e restaurantes e vai desta terça-feira (12) até o dia 1º de dezembro. Todos irão vender o sanduíche queridinho dos curitibanos ao preço único de R$ 25. Alguns dos participantes também vão oferecer drinks no combo, ao preço de mais R$ 20.

A partir do ano que vem o festival passa a fazer parte do calendário oficial de eventos da cidade. A lei apresentada pelo vereador Márcio Barros foi sancionada recentemente pelo prefeito Rafael Greca.

“Este é um marco para nós, da Curitiba Honesta, que iniciamos esse festival em 2014. Temos muito orgulho de incentivar a gastronomia da cidade, valorizando o que temos de mais curitibano, como o Pão com Bolinho e a Carne de Onça, que também entrou para o calendário oficial do município”, diz Sérgio Medeiros, da Curitiba Honesta, organizador de mais de 50 festivais gastronômicos.

+ Leia mais: Stand Up em Curitiba reúne Danilo Gentilli, Oscar Filho e Diogo Portugal

As receitas de pão com bolinho para o festival contam com a criatividade dos participantes. Os bolinhos são de carne bovina, suína ou blends de carne com bacon, linguiça blumenau e até bolinho de barreado.

Para garantir um sabor único para cada sanduíche, os cozinheiros apostaram em ingredientes diversificados, como queijo coalho, creme de gorgonzola, queijo provolone, geleia de pimenta, creme de cheddar, molho barbecue, geleia de bacon, cream cheese, cebola roxa, crispy ou caramelizada, creme de alho defumado, patê de torresmo com raiz forte, patê de bacon e o picles japonês sunomomo.

Confira a descrição e as fotos de todos os participantes do festival:

AQUARIUS PANIFICADORA

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com bolinho do festival: bolinho de carne, maionese de alho, queijo muçarela, manga fatiada, rúcula e mel, servido no pão de fibras. Acompanha batata palito.

Endereço: Avenida Prefeito Erasto Gaertner, 363 – Bacacheri. Funcionamento: Segunda a domingo – todos os dias 24 horas. @aquariuscuritiba

BARBARAN

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com bolinho do festival: bolinho de carne bovina, queijo coalho, rúcula, geleia de pimenta servido no pão francês.

Drink do festival: Steinhaeger tradicional Doble W, tônica, xarope de tangerina, acúçar e gelo. Valor 20 reais no combo com o pão com bolinho.

Endereço: Alameda Augusto Stellfeld, 799 – Centro. Funcionamento: Terça a quinta das 18h às 23h30. Sexta das 17h30 à 0h. Sábado das 12h 0h. Domingo das 16h às 22h. @barbaran_ucrania

BARBARELLA BAKERY

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com bolinho do festival: Barbarella – bolinho de carne bovina, queijo muçarela, molho sugo, fonduta de gorgonzola, manjericão, servido no pão baguete.

Drink do festival: Barbarella Submarinho – cerveja + shot de Steinhaeger tradicional Doble W. Valor 20 reais no combo com o pão com bolinho

Endereço: Rua Comendador Araújo, 795 – Batel. Funcionamento: Todos os dias das 08h às 23h. @barbarellabakerycwb

****

BARRACA DO CLAUDIO

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com bolinho do festival: bolinho de carne bovina, queijo provolone, maionese da casa e geleia de bacon, servido no pão crocante.

Drink do festival: Steinhaeger tradicional Doble W, tônica, xarope de cranberry e frutas vermelhas picadas, açúcar e gelo. Valor 20 reais no combo com o pão com bolinho

Endereço: Victor Ferreira do Amaral, 348 – Tarumã. Funcionamento: Quinta e domingo da 17h30 à 00h. Sexta, sábado e véspera de feriado das 17h30 à 01h @barracadoclaudio_

BASTARDS – Bar da Fábrica

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com bolinho do festival: bolinho com blend bovino e suíno empanado na farinha panko e frito, gratinado com muçarela, maionese da casa, cebola crocante e cebolinha, servido no pão crocante.

Endereço: Comendador Lustosa de Andrade, 69 – Centro Cívico Funcionamento: Terça a quinta das 12h às 23h. Sexta e sábado das 12h às 00h. Domingo das 12h às 22h30. @bardafabricabastards

BOM SCOTCH

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com bolinho do festival: bolinho bovino com temperos caseiros, bacon tostado, queijo derretido, maionese artesanal de alho, alface e tomate, servido no pão cervejinha.

Drink do festival: Canela Citrus – gin Doble W, refrigerante citrus, canela em pau e gelo. Valor 20 reais no combo com o pão com bolinho

Endereço: Rua Morretes, 347 – Água Verde. Funcionamento: Terça a sexta das 17h à 01h. Sábado das 12h às 01h. Domingo e feriado das 16h à 0h. @bomscotch

BOTECO DO BOLACHA

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com bolinho do festival: bolinho elaborado com blend de costela bovina e bacon, muçarela derretida, maionese defumada, cheiro verde, servido no pão d’água.

Drink do festival: Steinhaeger Honing Doble W (licor de mel), manga, limão, açúcar e gelo. Valor 20 reais no combo com o pão com bolinho

Endereço: Rua Rio Japurá, 1462 – Bairro Alto Funcionamento: Terça a sábado das 17h30 às 23h. @­_botecodobolacha

BOTECO MUNICIPAL

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com bolinho do festival: bolinho feito com blend carne com temperos com ervas e especiarias, maionese com bacon e alho, creme de queijo cheddar e cebolinha picadinha, servido no pão francês. Acompanha batata frita.

Drink do Festival: Steinhaeger tradicional Doble W, xarope de gengibre, limão taiti, siciliano e gelo. Valor 20 reais no combo com o pão com bolinho

Endereço: Rua General Carneiro, 1454 – Centro – (defronte ao Mercado Municipal). Funcionamento: Segunda a sábado das 9h às 18h. Domingo das 10h às 15h. Atendimento noturno apenas com reserva antecipada pelo whatsapp: (41) 99184-9277 @botecomunicipalcwb

BURGUER BAR

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com bolinho do festival: três bolinhos de carne bovina, maionese especial da casa, barbecue, muçarela maçaricada na mesa, servido no pão crocante. Acompanha maionese da casa e cortesia um shot de cachaça bananinha.

Drink do festival: Steinhaeger Feuer Doble W (licor de canela com pimenta), morango, limão siciliano e gelo. Valor 20 reais no combo com o pão com bolinho

BURGUER BAR – Juvevê – Endereço: Rua Constantino Marocchi, 554 – Juvevê. Funcionamento: Segunda a Sábado das 18h às 23h. @burguer.bar

BURGUER BAR – Xaxim – Endereço: Rua Francisco Derosso, 1095 Loja 03 – Xaxim. Funcionamento: Segunda a sábado das 18h à 23h. @burguer.bar

****

BURGER BEAST

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com bolinho do festival: bolinho Regina Vogue – bolinho bovino de Angus empanado com fubá e panko, cebola crispy, sunomono, maionese artesanal de manjericão e mostarda escura servido no pão brioche.

BURGER BEAST – Feiras – Endereço e Funcionamento: Terça – Novo Mundo – 14h às 20h. Quarta – Jardim das Américas – 15h às 21h30. Quinta – Pinheirinho (Pça Zumbi dos Palmares)15h às 21h30. Sexta – Boa Vista (Conjunto Cassiopéia): 15h às 21h30. @burgerbeast_cwb

BURGER BEAST – Tork’n Roll – Endereço: Av. Marechal Floriano 1695 – Tork. Funcionamento e Horário: Quarta a quinta das 18h à 0h. Sexta a domingo das 19h às 03h. @burgerbeast_cwb

CANABENTA

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com bolinho do festival: Bolinho de carne elaborado com blend short ribs e linguiça Blumenau, creme de alho defumado, queijo muçarela, vinagrete servido no pão crocante. Acompanha creme de alho defumado.

Drink Valor do Festival: Lemon Dark: Steinhaeger Doble W, limão, concentrado de chá de limão siciliano e gelo. Valor 20 reais no combo com o pão com bolinho

Endereço: Rua Itupava,1431 – Alto da XV Funcionamento e Horário: Segunda a quinta das 17h às 22h40. Sexta das 17h às 23h40. Sábado e domingo das 12h às 23h40., cobra couvert todos os dias de 15 reais. @canabenta

CELEIRO RESTÔ & BURGUER

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com bolinho do festival: bolinho de carne bovina 120g, molho de queijo gorgonzola, folhas de rúcula e fatias de cebola roxa, servido no pão francês.

Endereço: Avenida Três Marias, 271 – São Braz (defronte ao Clube Três Marias) Funcionamento: Terça a sexta das 18h às 23h30. Sábado das 12h às 23h30. @celeirorestoburguer

CHARLES BURGUER

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com bolinho do festival: bolinho de carne bovina, molho de tomate parmegiana, queijo muçarela, cebola crocante, molho especial da casa, servido no pão d’água. Acompanha batatas chips.

Drink do festival: -Tinto de Verano: morango, hortelã, vinho tinto, refrigerante de limão e gelo. Valor 20 reais no combo com o pão com bolinho OU Submarino: 500ml de chopp + um shot de Steinhaeger tradicional Doble W. Valor 20 reais no combo com o pão com bolinho

Endereço: Avenida Candido Hartmann, 392 – Mercês. Funcionamento: Todos os dias das 17h às 00h. @charles_burguer

D’ MARTINS BURGUER

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com bolinho do festival: quatro unidades de bolinhos de carne e bacon, coberto com muçarela gratinado, alho crocante torradinho, cebolinha verde e maionese artesanal da casa, servido no pão brioche ou francês

Drink do festival: Vodka Doble W, morango, limão, açúcar e gelo. Valor 20 reais no combo com o pão com bolinho

Endereço: Nicola Pellanda, 591 – Pinheirinho Funcionamento: Segunda a sábado das 18h às 23h. @dmartinsburguer

INÁCIO

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com bolinho do festival: bolinho especial, queijo provolone, maionese da casa, geleia de laranja com cenoura e pimenta suave, servido no pão cervejinha.

Endereço: Inácio Lustosa, 343 – São Francisco Funcionamento: Quarta e quinta das 17h30 às 23. Sexta e sábado das 17h30 às 01h. Domingo das 16h30 às 22h @inacio.bar

KANAVIAL

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com bolinho do festival: bolinho elaborado com blend de carnes bovina, molho de queijo gorgonzola, queijo muçarela, bacon tostado em fatias, tomate, rúcula, maionese tradicional caseira, servido no pão crocante.

Drink do festival: Steinhaeger Tradicional Doble W, maracujá, açúcar e gelo. Valor 20 reais no combo com o pão com bolinho

Endereço: Rua Castro, 731 – Água Verde. Funcionamento: Segunda e terça das 11h30 às 23h. Quarta a sábado 16h às 23h30. Domingos das 11h30 às 16h. @kanavial_bar

KSABAR

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com bolinho do festival: bolinho de carne bovina com temperos especiais, alface, tomate, picles, cebola caramelizada, queijo, maionese caseira, molho especial (do Chef John Collins), servido no pão de água,

Drink do festival: Pink Elephant – vodka Doble W, morango, suco de limão, suco de maçã, essência de baunilha e gelo. Valor 20 reais no combo com o pão com bolinho

Endereço: Desembargador Motta, 3272 – Mercês Funcionamento: Sexta e sábado das 12h às 23h. Domingo das 12h às 16h. @ksabar___

MARCENARIA BAR

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com bolinho do festival: bolinho de carne com receita original da Marcenaria, queijo muçarela, patê de torresmo com raiz forte, picles, servido no pão d’água.

Endereço: Rua Chile, 1651 – Agua Verde. Funcionamento: Terça a sábado das 17h às 23h30. Domingo das 12h às 19h. @marcenariabar

MAVY GASTROBAR

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com bolinho do festival: Tropical Bolinho – bolinho de carne tradicional, queijo muçarela, maionese de salsinha, mix de salada tropical, servido no pão assado na hora.

Drink do festival: Mavyhoning – Steinhaeger Honing Doble W (licor de mel), maracujá, limão siciliano, manjericão, pimenta rosa e gelo Valor 20 reais no combo com o pão com bolinho

Endereço: Alameda Princesa Isabel, 1399 – Bigorrilho Funcionamento: Segunda a quinta das 15h às 23h. Sexta das 17h às 23h30. Sábado no almoço das 12h às 15h30. Sábado no jantar das 15h30 às 23h30. @mavy_gastrobar

NOSSO BOTECO

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com bolinho do festival: bolinho de carne bovina, queijo provolone, queijo polenguinho, alho torrado, molho da casa, cebolinha verde, servido no pão francês.

Drink do festival: Moscow Mule – Vodka Doble W, suco de limão, xarope de gengibre e espuma cítrica. Valor 20 reais no combo com o pão com bolinho

Endereço: Rua Vicente Ciccarino, 699 – Boa Vista. Funcionamento: Terça a Sexta das 16h às 22h. Sábado das 12h às 18h. @nossoboteco_curitiba

PARRILLADA BURGER

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com bolinho do festival: bolinho de costela assado na brasa, creme de alho maçaricado, queijo gruyere maçaricado, tomate e folhas de rúcula, servido no pão d´agua. Acompanha batata rústica temperada e maionese de ervas.

Drink do festival: Água de Valeta -Licor Haeger Krouter Doble W, suco de limão e schweppes Citrus. Valor 20 reais no combo com o pão com bolinho

Endereço: Rua Jerônimo Durski, 450 – Batel Funcionamento: Terça a quinta das 19h à 01h. Sexta e sábado das 19h às 03h. Domingo das 19h às 22. @parrilladaburger

QUERMESSE

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com Bolinho do festival: Pão com bolinho do festival: Bolinho de barreado, queijo tostado, maionese da casa, vinagrete especial, cebolinha verde servido no pão francês.

Drink do Festival: Caipirinha 3 limões (taiti, siciliano e rosa): três limões, cachaça Doble W, açúcar e gelo. Valor 20 reais no combo com o pão com bolinho

QUERMESSE – Ecoville – Endereço: Rua João Falarz – 1251- Campo Comprido (Ecoville) Funcionamento: Terça a sexta das 17 à 0h. Sábado das 12h às 01h. Domingo das 12h às 22h. @barquermesse_ecoville

QUERMESSE – Bom Retiro – Endereço: Rua Carlos Pioli, 513 – Bom Retiro Funcionamento: Terça a sexta das 17 à 01h Sábado das 11h30 à 01h. Domingo 11h30 ás 22h @barquermesse

QUINTAL 68 – Xaxim

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com bolinho do festival: bolinho de carne bovina empanado, maionese da casa com leve toque de bacon, queijo provolone maçaricado e cebolinha, servido no pão bolinha crocante. Acompanha fritas, vinagrete e creme de alho da casa.

Drink do festival: Feuer de Verão – Steinhaeger Feuer Doble W (licor de canela com pimenta), maracujá, morango, abacaxi, calda caramelada e gelo. Valor 20 reais no combo com o pão com bolinho

Endereço: Rua Hedwirges Sophia Walesco, 68 – Xaxim. Funcionamento: Terça a sábado das 18h30 às 23h. @quintal68

SALLUMER – Centro Cívico

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com bolinho do festival: bolinho de carne suína com queijo gorgonzola, geleia de bacon, vinagrete e queijo prato, servido no pão d’água.

Endereço: José Sabóia Cortez, 153 – Centro Cívico Funcionamento: Terça a domingo das 12h às 21h. @sallumertapco

SAMBIQUIRA BAR

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com bolinho do festival: Bolinho de carne com temperos da casa, maionese de alho e agrião, servido no pão francês.

Drink do festival: Steinhaeger Feuer Doble W (licor de canela com pimenta), maracujá, limão siciliano, açúcar e gelo. Valor 20 reais no combo com o pão com bolinho

Endereço: Visconde do Rio Branco, 1199 – Centro Funcionamento: Terça a quinta das 17h às 22h30. Sexta e sábado das 17h às 23. @sambiquiracuritiba

SEDE ZERO BAR

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com bolinho do festival: Bolinho de carne com linguiça Blumenau, queijo derretido, cebola roxa, cheiro verde, tomate e allface, servido no pão d´agua.

Drink do Festival: Steinhaeger tradicional, curaçao blue, limão e gelo. Valor 20 reais no combo com o pão com bolinho

Endereço: Rua Paulo Setúbal, 4317 – Boqueirão Funcionamento. Jantar: Quarta, quinta e sexta das 18h30 às 23h. @sede_zero_bar

SILZEUS

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com bolinho do festival: bolinho de carne com temperos especiais da casa, cream cheese e calabresa, azeitonas pretas e verdes fatiadas, maionese caseira, servido no pão francês.

Drink do festival: Steinhaeger Feuer Doble W (licor de canela com pimenta), Vodka Doble W, morango, maracujá e gelo Valor 20 reais no combo com o pão com bolinho

Endereço: Via Veneto 500 – Santa Felicidade. Funcionamento: Segunda a sexta das 16h às 23h45. Sábado e domingo das 11h45 às 23h45. @silzeus_bar

SMOKE N’ FIRE STEAK HOUSE

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com bolinhodo festival: bolinho de 120g de carne, queijo muçarela maçaricado, confit de cebola em ervas frescas, alface frisée, maionese verde (ultra secreta), servido no pão cervejinha. Acompanha 100g de batatas fritas.

Drink do festival: Steinhaeger Tradicional Doble W, Steinhaeger Feuer Doble W (licor de canela com pimenta), guaraná, xarope artesanal de mel com gengibre, limão, laranja e gelo. Valor 20 reais no combo com o pão com bolinho

Endereço: Irmã Flávia Borlet, 515 – Hauer. Funcionamento: Terça a sábado das 17h30 às 23h @smokenfiresteakhouse

THE OAK – Arena Boulevard

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com bolinho do festival: bolinho elaborado com blend de carne bovina e linguiça Blumenau, queijo muçarela gratinado, maionese artesanal, vinagrete da casa, servido no pão cervejinha.

Drink do Festival: The Oak Mule -Steinhaeger tradicional Doble W, xarope artesanal de morango, suco de limão taiti, refrigerante de gengibre, espuma cítrica de gengibre, raspas de limão siciliano. Valor 20 reais no combo com o pão com bolinho

Endereço: Rua Buenos Aires, 1160, loja 03.01 – Arena Boulevard – Agua Verde Funcionamento: Terça e quarta das 15h às 22h. Quinta das 15h às 23h. Sexta das 15h à 0h. Sábado das 11h à 00h. Domingo das 11h às 22h. @theoak_arena

TRATTORIA DALLARMI

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com bolinho do festival: Pão com Bolinho Brasileirinho -três unidades de bolinho de carne com temperos especiais, patê de bacon, vinagrete, servido no panuozzo (pão de fermentação natural).

Drink do Festival: Steinhaeger tradicional Doble W, limão, açúcar e gelo. Valor 20 reais no combo com o pão com bolinho

Endereço: Rua Margarida Dallarmi, 126 – Santa Felicidade. Funcionamento: Quarta a sábado das 18h às 22h. @trattoriadallarmi

UKRA BAR

Pão com bolinho do festival: bolinho de carne de 180 gramas, queijo muçarela, cebola crispy crocante, maionese e molho chimichurri no pão fresco salgado.

Endereço: Rua Pará 1079, anexo ao Clube Poltava – Agua Verde Funcionamento: De terça a sexta das 18h30 às 22h. Sábado das 14h às 23h @ukra.bar

USHUAIA PIANO BAR

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com bolinho do festival: bolinho de carne bovina, sour cream, cebolinha verde, servido no pão cervejinha. Acompanha fritas.

Endereço: Rua Paulo Gorski 826- Mossunguê. Funcionamento: Terça a sexta das 17h30 à 0h. Sábado das 12h às 16 e das 19h à 01h. @ushuaiapianobar

VILLA BISTRÔ

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com bolinho do festival: bolinho de carne temperado com especiarias, queijo muçarela derretido, bacon fatiado, maionese do Villa, finalizado com vinagrete de abacaxi assado na brasa, servido no pão crocante com queijo provolone. Disponível na versão Vegetariana com bolinho de carne da Fazenda Futuro temperado com especiarias.

Drink do festival: Caipiríssima de Tangerina com Pimenta: Steinhaeger Tradicional Doble W, tangerina fresca, pimenta Tabasco, gelo, finalizada com tangerina glaceada. Valor 20 reais no combo com o pão com bolinho

Endereço: Avenida Sete de Setembro, 6334 – Batel Funcionamento: Segunda a quinta das 17h às 22h30. Sexta das 17 ás 23h30. @villabistrocwb

WE ARE BASTARDS

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com bolinho do festival: bolinho com blend bovino e suíno empanado na farinha panko e frito, gratinado com muçarela, maionese da casa, cebola crocante e cebolinha, servido no pão crocante.

Endereço: Avenida Iguaçú, 2300 – Agua Verde Funcionamento: Terça a sábado das 18h à 00h. @wearebastardspub