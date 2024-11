Stand Up em Curitiba reúne Danilo Gentilli, Oscar Filho e Diogo Portugal

O Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão) recebe nesta sexta-feira (15) o “Stand Up Raiz”, com os humoristas Danilo Gentili, Diogo Portugal e Oscar Filho. A história deles se mistura com a do stand up comedy no país e os três seguem entre os mais conhecidos comediantes da cena brasileira.

Em 2020, eles uniram forças e criaram o show “Stand Up Raiz”, com a proposta de resgatar o estilo das tradicionais noites de comédia que têm apenas um objetivo: fazer o público dar muita risada. Desde então, o espetáculo está em cartaz em São Paulo, com apresentações semanais. O trio resolveu rodar o país com o show e Curitiba não ficou fora da turnê.

Danilo Gentili, Diogo Portugal e Oscar Filho se revezam no palco apresentando seus textos, e se juntam para uma resenha divertida ao final do espetáculo.

Gentili é comediante, apresentador, escritor, cartunista, repórter, publicitário, ator e empresário. É reconhecido como um dos precursores e idealizadores do movimento do stand up comedy no Brasil. Nos palcos, foi membro do Clube da Comédia Stand-Up e criou o Comédia ao Vivo.

Oscar Filho é ator e humorista duas vezes indicado ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. No humor desde 2003, é reconhecido como um dos precursores do movimento do stand up comedy. Estreou seu solo de “Putz Grill…” em 2008, permanecendo em cartaz por 11 anos. Escreveu seu primeiro livro, “Autobiografia Não Autorizada” em 2014, que deu origem ao seu segundo solo de stand up intitulado “Alto – Biografia Não Autorizada”, em 2020.

Diogo Portugal é humorista, músico e empresário. Também se apresenta pelo país, além de outros shows interpretando diversos personagens.

Os ingressos estão à venda no site Disk Ingressos e nas nas bilheterias físicas indicadas, a partir de R$ 160 com meia-entrada conforme a legislação.

Serviço

Stand Up Raiz

Data: 15/11, sexta-feira

Horário: 10h

Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão)

Classificação: +16

Ingressos: a partir de R$ 160,00 e meia-entrada conforme a legislação

Taxa de administração: 13% do valor do ingresso

Venda vendas no site Disk Ingressos