Faltando poucos dias para o Natal, chegou a hora de mandar aquela mensagem especial natalina para quem foi importante este ano. Para ajudar nesta tarefa, a Tribuna do Paraná preparou 20 mensagens e frases de Natal para você enviar por WhatsApp para os colegas de trabalho, amigos, familiares e também, para o amor da sua vida.

Para família

Que o espírito natalino encha seu coração de esperança e renove suas energias para um novo ano repleto de conquistas. Feliz Natal!

Que a beleza e a alegria do Natal sejam constantes em sua vida, espalhando amor e união a todos de sua família. Boas festas!

Que este Natal seja um momento de reflexão e gratidão, celebrando as dádivas da vida ao lado daqueles que amamos. Feliz Natal!

Desejo que a luz do Natal brilhe intensamente em seu lar, trazendo harmonia, amor e prosperidade. Boas festas!

Neste Natal, que a esperança seja seu presente mais valioso, renovando sonhos e inspirando dias melhores. Feliz Natal!

Para casais

Neste Natal, cada luz brilhante lembra o brilho dos seus olhos quando estamos juntos. Feliz Natal, meu amor!

Que este Natal seja mais um capítulo de amor na nossa história. Com você, cada momento é especial. Te amo. Feliz Natal!

Neste Natal, celebro não apenas a época, mas cada momento ao seu lado. Você é o meu melhor presente. Feliz Natal, amor!

Que o espírito natalino nos envolva, fortalecendo ainda mais nossa união. Que cada encontro seja repleto de amor. Feliz Natal, meu amor!

Você é a luz que ilumina meus dias, e neste Natal, agradeço por ter você ao meu lado. Que nossa jornada seja sempre abençoada. Feliz Natal, meu amor!

Para amigos

Neste Natal, celebro não só a data, mas também a sorte da nossa amizade. Que a alegria desta época se estenda por todos os dias do ano. Feliz Natal!

Que a magia do Natal envolva você com paz, amor e momentos memoráveis ao lado daqueles que ama. Conte sempre com a nossa amizade. Feliz Natal!

Que este Natal seja um reflexo da nossa amizade e que a felicidade se multiplique em nossas vidas. Felizes festas!

Neste Natal, desejo que a nossa amizade se fortaleça ainda mais, enchendo nossos corações de alegria e cumplicidade. Feliz Natal e boas festas!

Que o espírito natalino traga sorrisos e abraços apertados, renovando nossa amizade e trazendo paz e felicidade. Feliz Natal e boas festas!

Para colegas de trabalho

Neste Natal, que a paz e a alegria estejam presentes não apenas em nossos corações, mas também em nosso ambiente de trabalho. Feliz Natal, colegas!

Que este Natal seja uma época de celebração da nossa equipe e das conquistas alcançadas juntos. Desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo!

Que o espírito natalino nos inspire a continuar construindo um ambiente de trabalho colaborativo e cheio de harmonia. Feliz Natal, colegas!

Neste Natal, agradeço pela oportunidade de compartilhar não apenas o trabalho, mas também momentos de amizade e companheirismo com vocês. Feliz Natal e um excelente ano novo!

Que a magia do Natal se estenda por nossos dias de trabalho, tornando cada desafio uma oportunidade para crescermos juntos como equipe. Feliz Natal, queridos colegas!

