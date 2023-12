10 dicas para proteger seu cachorro do barulho dos fogos de artifício

Os fogos de artifício são uma tradição comum nas celebrações de fim de ano. No entanto, o intenso barulho pode ser extremamente prejudicial para os cachorros. O ruído estrondoso pode causar um nível significativo de estresse e ansiedade nos animais de estimação.

A sensibilidade auditiva dos cães é muito mais aguçada do que a dos humanos, o que faz com que eles percebam os sons em um volume muito mais alto e penetrante. Além disso, os fogos de artifício produzem estalos, estouros e ruídos imprevisíveis, o que pode assustar e confundir os cachorros, levando-os a um estado de pânico.

Essa reação pode desencadear comportamentos indesejados, como tentativas de fuga, esconderijo ou mesmo reações agressivas. Dessa maneira, é essencial adotar medidas para proteger e acalmar os animais durante esses momentos. Abaixo, confira como fazer isso!

Escolha um local seguro e tranquilo dentro de casa onde seu cão possa se refugiar. Uma área interna, como um cômodo ou uma casinha confortável, pode ajudar a reduzir a exposição aos sons altos dos fogos.

Antes da queima de fogos, faça uma boa sessão de exercícios com seu cachorro para ajudar a relaxá-lo. Passeios mais longos ou brincadeiras intensas podem ajudar a diminuir a ansiedade.

Os cães podem perceber e reagir ao estresse dos donos. Tente manter-se calmo e relaxado para transmitir tranquilidade ao seu animal de estimação.

Durante os fogos, coloque música suave ou ruídos brancos para abafar o som dos fogos de artifício. Isso pode ajudar a distrair seu cachorro e minimizar a ansiedade causada pelos barulhos altos.

Ofereça brinquedos ou petiscos mastigáveis para distrair seu cão durante o barulho dos fogos. Isso pode desviar a atenção dele e proporcionar uma atividade positiva.

Ensine comandos de relaxamento, como “deitar” e “ficar”, recompensando seu animal quando ele os seguir. Isso pode ajudar a acalmá-lo quando estiver ansioso durante os fogos.

Existem roupas específicas para cães, como coletes com compressão leve, que podem ajudar a acalmar a ansiedade. Eles funcionam aplicando uma pressão suave que pode ter um efeito tranquilizador no animal.

Evite recompensar o comportamento ansioso do seu cachorro com excesso de carinho ou atenção excessiva. Isso pode reforçar o medo que ele está sentindo.

Certifique-se de que seu cachorro está usando uma coleira com uma identificação atualizada. Caso ele fuja por causa do medo dos fogos, isso facilitará sua identificação e retorno.

Se seu pet sofre de ansiedade extrema durante os fogos de artifício, converse com um veterinário. Eles podem recomendar produtos como medicamentos ou difusores de feromônios que podem ajudar a reduzir o estresse do animal.

