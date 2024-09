1ª edição do Breakfast Weekend reúne 24 estabelecimentos em Curitiba

O Breakfast Weekend, o maior festival de cafés da manhã do Brasil, acaba de anunciar os estabelecimentos participantes da primeira edição que será realizada em Curitiba. Durante um mês, 24 hotéis, panificadoras, cafeterias e boulangeries, entre outros, vão servir diariamente os mais variados menus a partir de R$ 34,90.

O evento começa dia 28 de setembro (sábado) e vai até o dia 27 de outubro, com ofertas de café da manhã, em combos ou buffet e, em alguns estabelecimentos, pratos especiais criados exclusivamente para o Breakfast Weekend.

Confeitaria de Curitiba lança Semana do Morango com bolos a partir de R$ 18

Esta é a primeira edição do festival fora de São Paulo, onde foi criado. “A ampliação do festival é uma forma de oferecer aos estabelecimentos uma nova maneira de se relacionarem com o seu público. A gente sabe que o café da manhã cada vez mais vem ganhando espaço entre as pessoas. Isto se reflete nos números das edições realizadas em São Paulo, com vendas extras de 60 mil cafés da manhã nos estabelecimentos participantes, e a aprovação e intenção de retorno de mais de 90% do público, segundo nossas pesquisas. Temos a certeza de que em Curitiba o público também vai abraçar o festival”, conta Carlos Galvão, CEO e criador do Breakfast Weekend.

Como vai funcionar

Com o tema “sabores democráticos”, o evento pretende agradar a todos os públicos. Isso porque os estabelecimentos oferecerão uma diversidade de menus, em faixas de preços de R$ 34,90, R$ 44,90, R$ 54,90 e R$ 84,90, e entre as possibilidades estão os desejados buffets de café da manhã de hotéis e combos em panificadoras, cafeterias e boulangeries.

“A ideia é que o público possa encontrar os mais diversos menus com preços variados, para que seja possível, por exemplo, montar um roteiro flexível, saboroso e adequado ao bolso”, explica Galvão.

Sting confirma show em Curitiba para 2025; veja os detalhes

Durante todo o período do Breakfast Weekend, o público vai poder aproveitar diariamente o festival e, com exceção dos hotéis, que oferecem o café da manhã em sua maioria somente no período da manhã, os menus estarão disponíveis durante todo o horário de funcionamento dos estabelecimentos.

A maioria dos participantes que oferecem combos possuem mais de um menu, o que amplia a possibilidade de o público encontrar algo adequado ao seu paladar.

Para que o Breakfast Weekend aconteça da melhor maneira, alguns estabelecimentos exigem reserva obrigatória (ver site do evento), como forma de atender a todos de maneira mais adequada.

“A ideia é sempre oferecer valores menores do que aqueles praticados normalmente. Alguns estabelecimentos ainda aderiram à promoção ‘na compra de dois menus, o terceiro tem 50% de desconto’, que é justamente para famílias e grupos maiores participarem do festival”, conta Cláudio Cardoso, Diretor de Criação e um dos organizadores do festival.

Estabelecimentos e menus

Em sua primeira edição, 24 estabelecimentos da capital participarão, entre eles grandes conhecidos do público. “A gente teve uma adesão bem bacana de grandes redes de hotéis, que oferecem cafés da manhã de dar água na boca. E ainda temos casas especializadas em panificação artesanal, cafés da manhã no estilo americano, alta gastronomia, o queridinho croissant, menus vegetarianos e até mesmo o tradicional pão tostado, que é um clássico”, diz Rafaella Paulino, Diretora de Operações e uma das organizadoras do festival.

Promoção de inverno do Park do Churrasco é prorrogada

A 1ª edição do Breakfast Weekend em Curitiba tem o apoio institucional do Curitiba Convention & Visitors Bureau e, como patrocinador master Rap10. Patrocina ainda o festival o Ohtelz, plataforma que oferece, em um ambiente único e sempre com vantagens, serviços de hotéis para o público que não está hospedado.

A lista completa dos estabelecimentos e demais informações estarão disponíveis no site do evento.

Confira a lista dos estabelecimentos participantes do Breakfast Weekend Curitiba:

American Breakfast

Aquárius

Bazar Doce Patisserie

Bristol Brasil 500 (Casa Bertelli)

Café Cultura Cabral

Café Cultura Park Shopping Barigui

Casa de Tia

Casa Portfólio

Empório Kaminski Iguaçú

Empório Kaminski Sete de Setembro

Grés

Hard Rock Café Curitiba

ibis Curitiba Batel

ibis Styles Curitiba Centro Cívico

Johnscher by SJ Hotéis & Resort

Mercure Curitiba Batel

Mercure Curitiba Sete De Setembro

NH Curitiba the Five

Origem Padaria Artesanal Lamenha

Origem Padaria Artesanal Vicente

Quality Hotel Curitiba

Saint Emilion by Atlantica

Spazio di Pane

Tasto Café

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?