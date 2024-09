Sting confirma show em Curitiba para 2025; veja os detalhes

Sting, vencedor de 17 prêmios Grammy, continua a todo vapor com a turnê “STING 3.0”. Acompanhado do guitarrista virtuoso e colaborador de longa data, Dominic Miller, e do baterista dinâmico Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers), Sting apresentará os sucessos mais eletrizantes de sua discografia atemporal pela América Latina no ano que vem, incluindo três datas no Brasil: no dia 14 de fevereiro de 2025, no Rio de Janeiro, Farmasi Arena; dia 16 de fevereiro em São Paulo, no Parque Ibirapuera e no dia 18 de fevereiro em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski.

Nos dias 25 e 26 de setembro, clientes Santander Select e Private, portadores dos cartões Unique Infinite; Santander Unlimited Infinite; Decolar Santander Infinite; GOL Smiles Santander Infinite; American Express®️ Gold Card Santander; American Express®️ Platinum Card Santander; American Express®️ Centurion Card Santander; Santander Unique Black; Santander Unlimited Black; Santander / AAdvantage®️ Black, poderão comprar os ingressos em pré-venda exclusiva, com parcelamento em até 5x sem juros. Já a pré-venda para os demais clientes Santander Brasil acontece especificamente no dia 26/09. Neste caso, todos os cartões são elegíveis, exceto os de viagens e PJ. O público geral poderá comprar a partir de 27 de setembro e parcelar com cartão em até 3 vezes sem juros ou de 4 vezes a 8 vezes com juros.

Tanto na pré-venda quanto na venda geral os ingressos estarão disponíveis a partir das 10h pelo site www.ticketmaster.com.br ou a partir das 11h nas bilheterias oficiais (sem taxa de serviço). Será permitido comprar até seis ingressos por CPF, limitados a duas meias-entradas. A turnê no Brasil é apresentada pelo Santander Brasil. Heineken é a cerveja oficial e a realização é da Live Nation Brasil. Para obter mais informações, visite www.livenation.lat.

A turnê mundial “STING 3.0” foi lançada na Europa e recentemente deu início à sua etapa norte-americana no Fillmore em Detroit, MI, com ótimas críticas:

“É o tipo de noite — artistas de classe mundial e performance em um espaço intimista — que é comentada por anos.” (Oakland Press)

“Era o tipo de show que conectava os pontos artísticos mais amplos, desde as coisas sincopadas do The Police até suas excursões solo com toques de jazz, enquanto mostrava a composição que é a linha mestra de tudo.” (Detroit Free Press)

Conhecido por seu trabalho inovador como artista solo e como vocalista e compositor do grupo The Police, Sting, gerenciado por Martín Kierszenbaum/Cherrytree Music Company, tem consistentemente expandido os limites da inovação musical ao longo de sua ilustre carreira. A turnê “STING 3.0” representa uma nova era dinâmica, exibindo seleções de seu vasto catálogo através das lentes urgentes de um combo compacto de três peças e que inspirou sua nova música, “I Wrote Your Name (Upon My Heart)” – mixada pelo engenheiro de mixagem Robert Orton, vencedor de quatro prêmios Grammy – lançada em 5 de setembro pela Cherrytree Music Company/Interscope Records.

Serviço

CURITIBA

Data: 18 de fevereiro de 2025 (terça-feira)

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 20h30

Local: Pedreira Paulo Leminski

Endereço: R. João Gava, 970 – Abranches, Curitiba – PR

Ingressos: a partir de R$ 245,00 (ver tabela completa)

Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito à alteração por Decisão Judicial.

PREÇOS

PISTA: R$ 245,00 meia entrada e R$ 490,00 inteira

PISTA PREMIUM: R$ 390,00 meia entrada e R$ 780,00 inteira

CAMAROTE: R$ 420,00 meia entrada e R$ 840,00 inteira

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Bilheteria: Hard Rock Café Curitiba

Endereço: Rua Buenos Aires, 50 – Batel, Curitiba – PR

Horário de Funcionamento:

Pré-venda: 25, 26/setembro – atendimento a partir das 11hs.

Venda geral: 27/setembro – atendimento a partir das 11hs.

Atenção: Nos dias de pré-venda e venda geral, às 17h será encerrado o acesso à fila. Serão atendidas as pessoas que estiverem na fila, conforme disponibilidade de ingressos.

A partir de 28/setembro:

Bilheteria: Estádio Major Antônio Couto Pereira

Endereço: Rua Amâncio Moro S/N – Alto da Glória – Curitiba

Referência: bilheteria ao lado da entrada da administração

Horário de Funcionamento:

Terça a sábado das 10h às 17h

Atenção: Não tem funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

O único canal de vendas oficial é o

www.ticketmaster.com.br

Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.