Segunda-feira (12) é Dia dos Namorados. Casais de todos os “jeitos”, em todos os cantos do país, trocam presentes, muito carinho (pelo menos deveriam) e trocam juras de amor. Para ajudar aos mais atrasadinhos ou despreparados, a Tribuna selecionou 12 frases bonitas e românticas para você escrever para o amor da sua vida.

Pode colocar no status do seu WhatsApp, fazer uma cartinha ou um cartão, ou mesmo recitá-las ao pé do ouvido. Então anota aí e faça bonito com seu parceiro (a). 12 frases para comemorar o dia 12 de junho.

“Ao seu lado, cada dia é um capítulo numa história de amor que não quero parar de escrever.”

“Meu amor por você é como um fogo que arde constantemente, iluminando meu caminho.”

“Você é a pessoa que dá sentido à minha vida e preenche meu coração de felicidade.”

“Nosso amor é um sonho que se tornou realidade, e todos os dias agradeço por tê-lo ao meu lado.”

“Com você, descobri o verdadeiro significado da felicidade. Obrigado por ser o meu porto seguro.”

“Seu sorriso é a minha inspiração diária e sua presença é a minha paz interior.”

“Amo você mais do que as palavras podem expressar. Você é a razão do meu sorriso constante.”

“Neste Dia dos Namorados, quero renovar nosso compromisso de amor eterno e cuidar de você para sempre.”

“Obrigado por me amar exatamente como sou, com todos os meus defeitos e qualidades.”

“Cada momento ao seu lado é uma página de um livro de amor que nunca quero que acabe.”

“Você é a minha pessoa favorita no mundo inteiro. Feliz Dia dos Namorados, meu amor!”

“Seu amor é o presente mais precioso que já recebi. Tenha um Dia dos Namorados cheio de amor e carinho!”

