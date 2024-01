Os primeiros meses do ano são muito utilizados para organização, seja da vida pessoal, financeira ou profissional. Para aqueles que estão procurando um emprego, é o momento de se reinventar e descobrir formas de se destacar durante um processo seletivo. Pelo menos, é o que diz a especialista em Governança Corporativa Roberta Castro. Para ela, quanto mais impacto você gerar, maiores são as chances de garantir a vaga.

Pensando nisso, Roberta Castro lista algumas dicas para você se sair bem nas entrevistas de emprego. Confira!

É muito importante você saber sobre a vaga que está sendo oferecida e, também, sobre a empresa. Essa é uma forma de demonstrar conhecimento, lhe dá uma vantagem sobre os outros candidatos e pode até mesmo facilitar na hora da entrevista.

Pontualidade é a palavra-chave. Se você chega no horário ou, até mesmo, mais cedo para a entrevista, isso demonstra responsabilidade e comprometimento. E que empresa não quer contratar um funcionário responsável e comprometido, certo?

Evite enrolar na hora de falar sobre você e o seu trabalho. Trace pontos importantes, destacando suas conquistas e sem esquecer de falar um pouco sobre sua vida pessoal também.

Tudo bem ficar nervoso, é totalmente normal isso acontecer. O que você não pode deixar é que tal sentimento te atrapalhe na hora da entrevista. Então, procure algo para se manter calmo e relaxado, revise as informações na sua cabeça e acredite no seu potencial.

A honestidade é uma qualidade fundamental e, em uma entrevista de emprego, não é diferente. Uma mentira, além de antiética, pode ter sérias consequências se descoberta. Os recrutadores costumam pesquisar sobre cada um durante o processo seletivo e mentir pode prejudicar não só a vaga, como sua carreira.

Por Ana Beatriz

