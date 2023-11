Desde o início da prática de agricultura, há aproximadamente 10 mil anos, o homem marca a passagem do tempo, posto que o desenvolvimento dos cultivos está diretamente relacionado ao clima de cada mês do ano. Novembro, por exemplo, costuma ser chuvoso e um dos períodos mais quentes, já que antecede o verão. Por isso, é o momento em que o consumo de hortaliças é maior, o que favorece o plantio.

Considerando isso, Amanda Inoue, agrônoma e coordenadora de Pesquisa e Produção da ISLA (empresa brasileira de sementes), lista 10 opções de hortaliças para você cultivar neste período. Confira!

1. Abóbora

Com ciclo de verão de 100 dias, a abóbora possui melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas, além de possuir alta produtividade e boa conservação após a colheita.

2. Beterraba

Com inúmeros benefícios para alimentação, a beterraba é uma variedade de ótimo vigor e uniformidade. Tem raízes globulares levemente achatadas com ciclo de verão de 65 dias e de inverno 80 dias.

3. Cenoura de verão

Com ciclos de verão de 95 dias e de 115 dias no inverno, a cenoura de verão possui raízes cônicas e uniformes. Além de ser adaptável para cultivo tanto no calor quanto no frio, ela é muito utilizada para processamento e mercado in natura.

4. Espinafre

Com alta produtividade e de fácil rebrote, a espinafre é uma planta vigorosa que produz folhas grandes, verde-escuras e de formato periforme.

Rúcula é uma excelente opção para a produção de ‘baby leaf’ (Imagem: reisezielinfo | Shutterstock)

5. Rúcula

Com folhas curtas de coloração verde-escuro, a rúcula é uma variedade de ótima produtividade e uma boa opção para a produção de baby leaf (folhas ainda não expandidas). Tem excelente uniformidade na emergência de plantas e ponto de colheita. É importante se atentar a todas as instruções da embalagem da semente para que ela possa crescer sem problemas.

6. Chicória

Planta grande com alta crespicidade e sabor levemente amargo, a chicória possui folhas frisadas e verde-escuras nas bordas e miolo mais claro. Quando cultivadas em locais quentes, tendem a ficar mais amargas.

7. Maxixe

Com ciclo de verão de 70 dias, o maxixe é um fruto de formato cilíndrico e de cor verde-clara. É ideal para clima quente. E, apesar de ter crescimento rasteiro, pode ser protegido, crescendo em cercas ou treliças.

8. Melancia

A melancia tem uma boa aceitação comercial e possui um ótimo pagamento pelos seus frutos. De cor verde-claro com listras verde-escuras, possui polpa vermelha, crocante, com excelente sabor e alto teor de açúcar. Sua melhor adaptação acontece em temperaturas quentes e amenas.

Rabanete pode ser cultivado em vasos e jardineiras, e resiste às altas temperaturas (Imagem: Natallia Ploskaya | Shutterstock)

9. Rabanete

Variedade redonda, do tipo globular, o rabanete possui raízes uniformes de coloração vermelho vibrante. Com baixo índice de isoporização (desidratação dos tecidos), é tolerante a rachaduras e a temperaturas elevadas, podendo ser cultivado facilmente em vasos e jardineiras.

10. Tomate

O tomate apresenta frutos de excelente sabor, além de boa tolerância a doenças foliares, o que o torna adequado aos diversos sistemas de cultivo, principalmente o orgânico. Possui folhas curtas, horizontais e de largura média. Além disso, tem frutos de coloração vermelha, formato “caqui”, excelente sabor e ausência de abscisão do pedúnculo.

Passo a passo para plantar hortaliças

Escolha entre as opções citadas a semente de hortaliça que mais lhe agradar. Em seguida, defina um local em sua casa que receba luminosidade por um bom período ao longo do dia, para que a cultivar possa crescer sem ser prejudicada pela falta de luz.

Após essas duas etapas, escolha o local em que será realizado o plantio como vaso, canteiro ou floreira, é importante ser um ambiente com boa drenagem. Depois, acrescente a terra com o adubo para nutrir e inserir a sua semente escolhida. Regue diariamente conforme a sua necessidade.

Cuidados para as hortaliças crescerem saudáveis

Atente-se aos manejos necessários ao plantar, por exemplo, observe o controle de umidade no solo através da rega adequada, pois, normalmente, neste período do ano o solo de muitas regiões tem tendência a manter mais umidade, necessitando de menos rega. Vale lembrar também que o excesso de água nas plantas pode promover um ambiente mais favorável a doenças.

Por Carolina Ribeiro

