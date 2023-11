Dia de Doar de Bike incentiva ciclistas a gesto de generosidade em Curitiba

No dia 28 de novembro acontece a 10ª edição do Dia de Doar, campanha nacional que tem o objetivo de incentivar a generosidade e solidariedade, mobilizando pessoas físicas, empresas e campanhas comunitárias para arrecadar recursos e aumentar o impacto positivo de organizações sociais.

O objetivo do Dia de Doar é incentivar pessoas e entidades a qualquer tipo de doação, seja contribuir financeiramente com alguma coisa ou até mesmo ajudar um vizinho. Algumas atividades sugeridas são: se envolver em um evento social com mais pessoas; doar para uma causa do coração; fazer uma campanha voltada para o bem na empresa que trabalha; compartilhar boas ações e gentilezas com vizinhos e conhecidos; participar de um projeto voluntário.

Na última edição, mais de 28 milhões de brasileiros participaram em 72 cidades de todas as regiões do país e arrecadaram mais de R$ 4,5 milhões em doações. Em 2023, a expectativa é que a iniciativa atinja um número maior de pessoas em mais municípios brasileiros.

Uma das campanhas que faz parte do Dia de Doar foi criada em Curitiba pelo professor e ciclista César Silva. Pensando em formas de criar um impacto positivo e encorajar a doação, ele organizou o Dia de Doar de Bike, que incentiva os amantes do pedal a realizarem um gesto voluntário.

“Foi uma ideia bem bacana que chamou a atenção de todo o Brasil. Nasceu aqui em Curitiba, mas a intenção não era para ficar só em Curitiba, ela é nacional”, afirma Silva.

O ciclista explica que neste ano a ação principal do Dia de Doar de Bike será em 26 de novembro. Portanto, ele convida qualquer ciclista que mora no Brasil a organizar uma pedalada nesse dia com o objetivo de ajudar instituições e promover uma causa. Silva também reforça que as atividades voluntárias podem acontecer durante todo o mês de novembro.

“A ideia é promover a generosidade. Mobilizar as pessoas para ajudar uma causa. São várias instituições, não só em Curitiba, mas em todo o Brasil. Nossa intenção é ajudar pequenas ONGs que possuem dificuldades financeiras”.

Para o dia 26 de novembro, um domingo, Silva planejou um pedal em Curitiba, que vai sair às 8 horas da Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico. Durante a ação, que vai até às 15 horas, os participantes podem fazer a rota que desejarem. Entretanto, o professor incentiva que os ciclistas passem pelos parques da capital paranaense.

Foto: divulgação.

“Cada ciclista que se inscrever vai ganhar uma plaquinha que é a placa de identificação dele. Na bike vai ter o número e ele vai ser rastreado para ter o dia livre para fazer o pedal”, conta Silva, que também acrescenta que quem fizer a rota indicada vai receber uma espécie de carimbo em cada parada.

As inscrições para o pedal do Dia de Doar de Bike já estão abertas e podem ser realizadas pelo site do evento. A rota sugerida será divulgada mais próxima da data.



“Não importa a rota que ele (ciclista) vai fazer, o importante é participar”, reforça Silva. Quem tiver dúvidas pode entrar em contato com a organização do evento pelo telefone (41) 99878-1901.

Como surgiu o Dia de Doar

O Dia de Doar faz parte de um movimento mundial chamado #GivingTuesday, que significa terça-feira de doação. A iniciativa aconteceu pela primeira vez nos Estados Unidos em 2012, e é realizada sempre na terça-feira após o Dia de Ação de Graças, uma resposta solidária às promoções de final de ano, como Black Friday e Cyber Monday.

Já no Brasil, a primeira edição foi em 2013 e já no ano seguinte o país entrou oficialmente no movimento global. Liderado pela Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR), o Dia de Doar faz parte da rede do Movimento por uma Cultura de Doação e, neste ano, conta com a parceria do Instituto Mol.

No site geral do evento é possível encontrar a lista de campanhas comunitárias que já foram realizadas no país, saber como liderar uma campanha e até um modelo de projeto de lei para cidades que desejarem celebrar o dia.

