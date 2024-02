O mundo dos felinos é diverso e fascinante, abrigando uma ampla variedade de raças de gatos, cada uma com suas características únicas e encantadoras. O que chama a atenção é que algumas delas podem alcançar valores consideravelmente altos no mercado de animais de estimação. Esses preços elevados muitas vezes estão relacionados às características exclusivas desses bichanos, como pelagem exótica, tamanho imponente ou traços genéticos raros.

VIU ESSA? Curitiba está entre as cidades com os imóveis mais caros do Brasil! Veja ranking

A seguir, conheça alguns dos gatos mais caros do mundo!

O ashera é um bichano gigante com pelagem hipoalergênica, aparência semelhante a um leopardo, porte atlético e personalidade dócil. É ativo, inteligente e brincalhão. Ele é resultado do cruzamento entre gato doméstico, serval e leopardo asiático. Pode custar a partir de R$ 500 mil.

O gato savannah é uma fascinante combinação entre a elegância selvagem do serval africano e a domesticidade dos gatos comuns. É uma das raças mais recentes e caras que existem – podem custar até R$ 120 mil. Ele tem orelhas grandes, corpo magro e pelagem curta com manchas distintas, herdadas de seus ancestrais servais.

LEIA AINDA – Gato ‘milionário’ custa até R$ 120 mil! Conheça a raça de gatos savannah

O gato da raça bengal, também conhecido como gato-de-bengala, surgiu nos Estados Unidos na década de 1960. Ele é fruto do cruzamento entre um gato doméstico e um leopardo asiático. O seu diferencial é a pelagem macia e brilhante, com manchas ou rosetas semelhantes às de um leopardo, além de um corpo musculoso e magro. Ele pode custar até R$ 120 mil.

O gato da raça sphynx é conhecido por sua aparência única. Ele nem sempre é totalmente sem pelos. Isso porque pode haver uma penugem fina e aveludada no corpo, proporcionando uma sensação suave ao toque. Além da sua aparência, ele é notável por seu temperamento extrovertido e sociável. Esse bichano pode custar a partir de R$ 3 mil.

Resultante do cruzamento entre o gato doméstico e o selvagem do Egito, o chausie é um felino grande e musculoso. Sua personalidade é enérgica e inteligente, refletindo sua herança selvagem. Seu preço pode variar de R$ 4 mil a R$ 15 mil.

Conhecido por sua elegância e pelagem exuberante, o gato persa é uma raça antiga originária do Irã. Seu temperamento é tranquilo e amigável, sendo uma excelente opção para companhia. O seu valor pode alcançar até R$ 7.000.

Considerado o maior gato doméstico, o maine coon é originário dos Estados Unidos. Eles são afetuosos, inteligentes e sociáveis. Geralmente se dão bem com crianças e outros animais de estimação. Têm corpo musculoso, pernas longas e cauda grande e peluda. O preço pode variar de R$ 2.500 a R$ 8 mil.

O ragdoll tem uma personalidade dócil e tranquila, o que o torna um excelente animal de estimação. Originário dos Estados Unidos, esse gato é conhecido por seu tamanho grande, pelagem macia e olhos azuis expressivos. O preço médio varia de R$ 2 mil a R$ 10 mil.

O peterbald é uma raça de origem russa, conhecida por sua aparência elegante e pela ausência parcial ou total de pelos. É geralmente reconhecido por sua natureza afetuosa e social. São gatos extrovertidos que desfrutam da companhia de seus tutores, mostrando-se carinhosos e receptivos a interações frequentes. Ele pode custar até R$15 mil.

Caracterizado por suas orelhas dobradas para frente, o scottish fold tem origens na Escócia. É conhecido por sua natureza doce e afetuosa. São gatos tranquilos, que se adaptam facilmente a ambientes domésticos. O valor desse bichano pode variar entre R$ 5 mil e R$ 10 mil.

Mais caro do mundo?

Mais caro do mundo?

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!