Alguns cães são mais agitados, outros mais contidos, há os que gostam de ficar mais próximos dos humanos e, ainda, os que preferem seu próprio espaço. Mas, independentemente da personalidade do pet ou da raça, todos podem colher benefícios do enriquecimento ambiental, ainda pouco comum para alguns tutores de animais.

Essa prática se dá quando o cachorro possui um lar com elementos que possam gerar estímulos semelhantes ao que o animal teria se vivesse na natureza, com comportamentos naturais de sua espécie. Além disso, essa abordagem visa atender às necessidades físicas e mentais do cão, promovendo seu bem-estar e qualidade de vida.

Isso envolve a criação de um ambiente diversificado, onde o animal pode explorar, interagir e se envolver em atividades que estimulem seus sentidos, como olfato, visão, audição e tato. Por isso, a seguir, entenda a importância de um ambiente rico para seu bichinho se desenvolver!

Enriquecimento ambiental no dia a dia

Pedro Risolia, veterinário da Petlove, revela que o enriquecimento ambiental pode parecer desconhecido, distante, mas que está presente no dia a dia quando há uma boa interação do tutor com o cão por meio de brinquedos, passeios ou mesmo na hora da alimentação, como o uso de comedouros inteligentes.

“É preciso lembrar que cada cachorro possui sua individualidade, então não podemos apostar todas as nossas fichas em apenas um tipo de brinquedo. Mesmo com toda a tecnologia e complexidade que o mercado pet oferece, o bem-estar do cachorro virá através da experimentação; o cão pode não gostar da bolinha, mas preferir pelúcias, por exemplo. O mesmo vale para outros estímulos”, resume.

O ideal é fornecer brinquedos que trabalhem mais o lado cognitivo do cão (Imagem: Tatyana Vyc | Shutterstock)

Bem-estar e diversão para o pet em casa

O enriquecimento ambiental pode oferecer várias vantagens para o cachorro. O veterinário da Petlove explica que essa prática pode fazer com que o pet tenha entretenimento quando está sozinho. Além disso, outros benefícios são que o animal desenvolve mais autonomia e fica mais tranquilo e confortável.

Diversidade de descanso para seu cão

Quando se trata de descanso do cão, gerar variedade também faz parte do enriquecimento ambiental. O ideal é contar com caminhas em diferentes cômodos da casa e de diferentes formas. “Aumentar as possibilidades de cuidado deixa os pets ainda mais felizes”, explica André Romeiro, diretor de Marcas & Comunicação da Petlove.

