Cachorro e gato: 9 motivos para vacinar o seu animal de estimação 

De olho na saúde do pet!

Vacinar cachorros e gatos é uma das formas mais eficazes de protegê-los contra uma série de doenças graves, contribuindo para sua saúde e qualidade de vida a longo prazo. Além disso, a imunização não apenas protege os próprios animais, mas também contribui para a saúde pública ao reduzir a disseminação de doenças zoonóticas, que podem ser transmitidas aos seres humanos.

Por isso, a seguir, confira 9 motivos para vacinar o seu cachorro e gato!

1. Prevenção de doenças graves

As vacinas protegem contra doenças virais e bacterianas que podem ser graves ou, até mesmo, fatais para cães e gatos. “Os imunizantes protegem os animais de diversas doenças, entre elas: cinomose, hepatite, parainfluenza canina, leptospirose canina, clamidiose, leucemia felina e diversas outras que podem debilitá-los e acabar provocando até o óbito”, alerta o veterinário da Petlove Pedro Risolia.

2. Imunidade coletiva

Quando a maioria dos animais em uma comunidade é vacinada, cria-se uma imunidade coletiva. Isso ajuda a proteger até mesmo os não vacinados, como filhotes muito jovens ou aqueles com sistemas imunológicos comprometidos, reduzindo a disseminação de doenças.

3. Proteção duradoura

As vacinas fornecem imunidade duradoura ou a longo prazo contra diversas doenças. Mesmo que uma vacinação de reforço seja necessária periodicamente para manter a imunidade, ela oferece proteção significativa por um tempo considerável.

Segundo Pedro Risolia, as vacinas para cães e gatos são todas anuais, exceto no caso de filhotes, que devem receber doses de reforço.

4. Prevenção de custos elevados com tratamentos

O custo de tratar doenças evitáveis por vacinação pode ser muito alto. A vacinação regular é mais econômica e menos onerosa do que o tratamento de doenças infecciosas.

5. Proteção da saúde pública

Vacinas como a antirrábica são essenciais para proteger não apenas os animais. A raiva, por exemplo, é uma doença fatal e zoonótica que pode ser transmitida de animais para humanos.

Para garantir a segurança do seu pet e de outros durante viagens, algumas vacinas são exigidas para a entrada em determinadas áreas ou países (Imagem: Zoriana Zaitseva | ShutterStock)

6. Garantia para hospedagem e viagens

Muitos hotéis para animais e serviços de hospedagem exigem que os pets estejam com as vacinas em dia para garantir a segurança de todos. Além disso, ao viajar, algumas vacinas são exigidas para entrada em determinadas áreas ou países.

7. Contribuição para o bem-estar animal

Vacinar seu animal de estimação faz parte do cuidado responsável e do compromisso com o bem-estar do pet, proporcionando-lhe a melhor qualidade de vida possível.

8. Cumprimento da legislação e regulamentações

Em muitas regiões, a vacinação contra a raiva é uma exigência legal para cães e, em alguns lugares, para gatos também. O não cumprimento dessas regulamentações pode resultar em multas ou outras penalidades.

9. Erradicação de problemas de saúde

O especialista da Petlove afirma que certos problemas graves de saúde só poderão ser erradicados do Brasil com um controle vacinal adequado. “Nos países do hemisfério norte, por exemplo, muitas destas zoonoses já não existem mais devido a um programa vacinal adequado e perene”, explica.

Consulte um veterinário

É fundamental seguir o calendário de vacinação recomendado por um veterinário para garantir a eficácia da imunização. Além disso, conforme explica Pedro Risolia, cada caso de doença é individual e, por esse motivo, é necessário consultar um profissional para indicar quais imunizantes que o pet precisa receber e em que momento.

