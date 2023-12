Para algumas raças de cachorros, o calor não representa um grande desafio devido às suas características de adaptação específicas. Assim, eles podem desfrutar de uma vida confortável mesmo em ambientes mais quentes. No entanto, é essencial fornecer sombra, água fresca e evitar a exposição prolongada ao sol para garantir o conforto e bem-estar desses animais.

A seguir, conheça 8 raças de cachorro que se adaptam bem ao calor!

1. Chihuahua

O chihuahua tem uma estrutura corporal que o ajuda a dissipar o calor (Imagem: Ratchat | Shutterstock)

Pequeno em tamanho, o chihuahua tem uma estrutura corporal que ajuda a dissipar o calor. Sua pelagem é geralmente curta e fácil de cuidar.

2. Dálmata

A pelagem do dálmata ajuda a refletir a luz solar e mantém o cão mais fresco (Imagem: Fran Estevez | Shutterstock)

Sua pelagem curta e branca, pontilhada de manchas escuras, ajuda a refletir a luz solar e mantém o cão mais fresco. Além disso, é uma raça bastante ativa, mas deve-se ter cuidado para evitar a exposição prolongada ao sol devido à pele clara.

3. Galgo espanhol

O galgo espanhol tem uma pelagem curta e lisa que o ajuda a dissipar o calor (Imagem: Irma07 | Shutterstock)

Com uma estrutura corporal magra e aerodinâmica, os galgos têm uma pelagem curta e lisa que os ajuda a dissipar o calor. São cães que possuem muita energia, mas que preferem descansar em ambientes frescos.

4. Galgo inglês

O galgo inglês tem uma pelagem curta que o ajuda a regular a temperatura corporal (Imagem: Natallia Yaumenenka | Shutterstock)

Similar ao espanhol, o galgo inglês possui um corpo magro e uma pelagem curta que o ajuda a regular a temperatura corporal. São cães de corrida que podem tolerar bem o calor moderado.

5. Labrador retriever

Os labradores têm uma pelagem densa, mas curta e impermeável, que não retém tanto calor (Imagem: Radomir Rezny | Shutterstock)

Conhecidos por serem amigáveis e ativos, os labradores têm uma pelagem densa, mas curta e impermeável, que não retém tanto calor. Além disso, gostam de tomar água, o que os ajuda a se refrescar.

6. Lhasa apso

A pelagem densa do lhasa apso não permite que o calor penetre facilmente até a pele (Imagem: Ricantimages | Shutterstock)

Apesar de ter uma pelagem longa, o lhasa apso tem um subpelo que atua como isolante térmico, protegendo-o tanto do calor quanto do frio. Sua pelagem densa não permite que o calor penetre facilmente até a pele.

7. Pinscher miniatura

Os pinschers miniatura não costumam ter problemas com climas mais quentes (Imagem: Pereslavtseva Katerina | Shutterstock)

Com sua estrutura pequena e pelagem curta, os pinschers miniatura são cães ativos e alertas que não costumam ter problemas com climas mais quentes.

8. Vira-lata (SRD)

A diversidade de características dos cães vira-latas pode ser vantajosa para lidar com climas quentes (Imagem: Higor Miranda | Shutterstock)

Os cães sem raça definida também podem se adaptar bem ao calor, pois muitos deles têm uma mistura de características que os ajuda a lidar com climas quentes. Isso pode incluir pelagem mais curta, tamanho menor ou outra combinação de fatores.

