Black Friday: 4 dicas para aproveitar as promoções e economizar

A Black Friday, um dos momentos mais aguardados pelos brasileiros, já se consolidou como um fenômeno no calendário de compras do país. O evento deste ano está programado para 24 de novembro e promete atrair um número crescente de consumidores em busca de ofertas e descontos imperdíveis.

O sucesso da Black Friday no Brasil se deve, em partes, à disseminação da cultura da busca por descontos, expansão do comércio eletrônico e, claro, da conscientização financeira dos consumidores. A campanha Esquenta Black Friday visa justamente prolongar essa temporada de descontos e proporcionar economia adicional aos brasileiros em suas compras.

“Trata-se de uma campanha que permite acesso antecipado a ofertas exclusivas, ideal para quem deseja adquirir produtos específicos com antecedência”, afirma Ivan Zeredo, diretor de marketing do Cuponomia. “Comprar antecipadamente evita também corridas e competições, além de permitir um planejamento mais cuidadoso e comparação de preços”, reforça o executivo.

Aumento das compras online

Os consumidores estão cada vez mais educados digitalmente e mantêm a preferência nas compras online, o que acaba gerando uma demanda expressiva para a realização da campanha “Esquenta Black Friday” no meio digital.

“A conveniência das compras online é incomparável, já que permite que o cliente realize suas compras de casa, pelo computador ou celular, economizando tempo e deslocamento. As lojas online também acabam oferecendo mais variedade em produtos, tamanhos e cores em comparação com as lojas físicas, o que também acaba sendo uma vantagem do e-commerce”, sinaliza Ivan Zeredo.

Aproveitando a Black Friday

A educadora financeira e especialista em finanças, Luciana Ikedo, lista algumas dicas que podem ajudar a aproveitar ao máximo a pré e a Black Friday e não ter prejuízos!

1. Tenha uma reserva financeira

Segundo Luciana Ikedo, o ideal é possuir uma reserva financeira para adquirir o produto desejado, sempre avaliando as condições de pagamento: se o desconto à vista é maior, se há parcelamento etc. “O mais importante é que a compra seja realizada de forma consciente e que caiba no orçamento. E, neste caso, planejamento é tudo e mais um pouco”, reforça a especialista.

Planeje suas compras com cuidado, pesquise antecipadamente e use sites de monitoramento de preços para evitar endividamento (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)

2. Faça pesquisas e compare os preços

Se a ideia é comprometer a renda futura, comprando no crédito, é preciso ficar ainda mais alerta e se planejar para não se endividar. Pesquisar diferentes marcas e lojas com antecedência também pode ser uma boa estratégia. Assim, haverá total certeza de que o valor que está sendo praticado é realmente uma oportunidade e não uma enganação.

“Utilize sites que monitoram os preços, eles costumam ter históricos de até seis meses do preço dos produtos, o que vai permitir que você consiga distinguir fraudes das promoções verdadeiras”, reforça Luciana Ikedo.

3. Atenção à veracidade dos sites de compras

Vale desconfiar de descontos muito acima da média e da realidade e, em caso de compras online, ficar muito atento à veracidade do site em questão para não cair no famoso “phising”, páginas falsas que imitam as originais com objetivo de roubar dados de compras dos consumidores.

4. Faça pesquisas e peça descontos

Outra estratégia fundamental na hora de realizar suas compras, especialmente durante datas comemorativas e períodos de descontos, é não hesitar em praticar o ato de pechinchar. “Muitas marcas costumam, inclusive, postar promoções exclusivas para os seus seguidores nas redes sociais, vale ficar de olho”, finaliza Luciana Ikedo.

Por Liane Mota

