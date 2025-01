Ar-condicionado faz mal? Dicas para bom uso do aparelho no verão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com a chegada do verão e o aumento das temperaturas, muitas pessoas recorrem ao ar-condicionado e aos ventiladores para aliviar o calor. O clima quente e seco típico da estação pode deixar as vias respiratórias mais secas e propensas a irritações, o que pode ser um problema para quem tem alergias respiratórias. Por isso, é comum surgirem dúvidas sobre se esses aparelhos são realmente bons para a saúde ou se podem piorar os sintomas alérgicos.

Otorrinolaringologista e consultor da Glenmark, Fabrizio Ricci Romano explica que tanto o ar-condicionado quanto os ventiladores podem ser aliados ou vilões, dependendo de como são usados. Para explicar melhor essas questões, ele comenta alguns mitos sobre o uso desses aparelhos. Confira:

Ar-condicionado faz mal para quem sofre de alergias respiratórias?

“Isso não é inteiramente verdade. O problema não é o ar-condicionado em si, mas a falta de manutenção adequada do aparelho”, explica o médico. Segundo ele, filtros sujos e acúmulo de poeira podem espalhar alérgenos, como ácaros e mofo, agravando crises alérgicas e de asma.

Basta ligar o ventilador para ter alívio do calor sem consequências?

O ventilador pode levantar partículas de poeira e outros alérgenos presentes no ambiente, aumentando o risco de reações alérgicas. “O ventilador redistribui o ar, mas se o ambiente não estiver limpo, ele também espalha poeira e pelos de animais, o que pode desencadear crises em pessoas alérgicas”, alerta o especialista.

Uso ocasional do ar-condicionado é sempre seguro e dispensa cuidados?

Na realidade, mesmo em um uso intermitente, a manutenção do aparelho é essencial. “Mesmo que o ar-condicionado seja usado esporadicamente, os filtros sujos e a falta de limpeza adequada podem prejudicar a qualidade do ar e impactar a saúde respiratória”, reforça Fabrizio.

Ar-condicionado causa gripe?

É comum associar o ar-condicionado a quadros de gripe, mas o médico afirma que isso é um mito. O ar-condicionado em si não causa gripe, mas pode ressecar o ar, o que deixa as mucosas nasais mais vulneráveis a infecções e crises de rinite. “O uso prolongado do ar-condicionado pode reduzir a umidade do ambiente, causando desconforto respiratório em quem já tem predisposição a alergias”, destaca.

Para que o ar-condicionado e ventiladores sejam aliados e não vilões, é importante seguir algumas práticas, como:

Limpeza periódica: realizar a higienização dos filtros e superfícies internas do ar-condicionado regularmente.

Ambientes limpos: manter o ambiente limpo para que o ventilador não levante poeira e alérgenos.

Ventiladores com filtros: optar por modelos de ventiladores com filtros para melhorar a qualidade do ar.