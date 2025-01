7 dicas para usar o repelente de maneira correta

Durante o verão, cresce a incidência de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como dengue, zika e chikungunya. Por isso, é importante prevenir as picadas com o uso correto dos repelentes. “Pode parecer simples, mas há formas mais certeiras de passar esses produtos, não só para aumentar a eficácia como também para evitar alergias e outros problemas”, diz a dermatologista Paula Rahal, da Clínica Otávio Macedo, de São Paulo.

A seguir, Paula Rahal lista 7 dicas práticas e seguras para você aplicar o repelente. Confira!

1. Aplique o produto depois do protetor solar

A ordem de aplicação entre repelente e protetor solar pode influenciar a eficácia de ambos os produtos. O ideal é usar primeiro o protetor solar e, após cerca de 20 a 30 minutos, aplicar o repelente. Isso garante que o protetor solar tenha tempo para ser absorvido pela pele e proporcionar maior proteção contra a radiação ultravioleta (UV).

2. Faça o teste de sensibilidade

Se você estiver usando um produto pela primeira vez, faça um teste em uma pequena área da pele para verificar uma eventual reação alérgica.

3. Invista em repelentes hipoalergênicos

Alguns repelentes são formulados para evitar reações alérgicas. Procure produtos que não contenham fragrâncias fortes, corantes ou ingredientes irritantes. Há quem prefira os produtos à base de ingredientes naturais, tais como:

Óleo de eucalipto-limão: mostrou-se eficiente contra mosquitos e pode ser uma alternativa mais suave;

mostrou-se eficiente contra e pode ser uma alternativa mais suave; Óleo de lavanda: além de repelir insetos, tem propriedades calmantes;

além de repelir insetos, tem propriedades calmantes; Óleo de Citronela: geralmente usado em velas ou sprays, pode ajudar a manter os mosquitos afastados.

Nem todo repelente disponível no mercado é eficaz contra o mosquito Aedes aegypti. Isso ocorre porque alguns produtos possuem fórmulas que não contêm os ingredientes ativos indicados para repelir esse tipo específico de mosquito. Por isso, é fundamental ler atentamente o rótulo do repelente antes de usá-lo, verificando se contém substâncias recomendadas, como DEET, icaridina ou IR3535

O uso de repelente deve ser feito com cautela em crianças (Imagem: New Africa | Shutterstock)

4. Tenha cautela ao usar o produto em crianças

Para crianças, o uso de repelente deve ser feito com cautela. “É recomendado escolher repelentes com […] DEET (até 30% de concentração), picaridin ou óleo de eucalipto-limão, que são eficazes e recomendados para crianças”, diz Paula Rahal.

Na hora de aplicar, evite o rosto e as mãos, principalmente em crianças pequenas. Para essas áreas, use uma aplicação em mãos do adulto e depois espalhe no rosto da criança. Além disso, evite o uso de repelentes em crianças menores de 6 meses. Para essa faixa etária, prefira usar roupas que cubram a pele e mosquiteiros.

5. Espalhe repelente nas áreas expostas do corpo para proteção durante a noite

Há muitas dúvidas se o repelente pode ser usado para dormir. A resposta é sim, pode, especialmente se a pessoa estiver em uma área em que há riscos de picadas de insetos durante a noite. Nesse caso, aplique o repelente nas partes expostas do corpo, garantindo que a pele esteja limpa e seca.

6. Evite o excesso de reaplicação e áreas sensíveis

O repelente deve ser aplicado no máximo três vezes ao dia. Nunca aplique repelente sobre feridas, pele irritada ou inflamada. Em áreas de maior risco, como florestas ou regiões alagadas, recomenda-se a combinação de repelente com outras medidas, como o uso de mosquiteiros.

7. Utilize roupas protetoras como complemento

Usar roupas de manga longa, calças e chapéus é uma maneira eficaz de se proteger contra picadas de insetos, especialmente se você tiver alergia. Tecidos tratados com inseticidas também oferecem proteção adicional.

Por Clara Barcellos