As hortaliças são alimentos vegetais, geralmente consumidos na forma de folhas, raízes, frutos ou talos. Elas são conhecidas por sua riqueza em nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais e fibras, que desempenham um papel importante no funcionamento saudável do corpo humano. Isso porque o consumo regular de hortaliças é fundamental para manter uma dieta equilibrada e fornecer ao organismo os nutrientes necessários para diversas funções e prevenção de doenças crônicas.

A seguir, confira 8 hortaliças e seus benefícios para a saúde!

1. Espinafre

Este superalimento verde é uma excelente fonte de ferro, fundamental para a saúde dos glóbulos vermelhos e para a prevenção da anemia. Além disso, é rico em antioxidantes como a vitamina C e o betacaroteno, que combatem os danos causados pelos radicais livres, promovendo uma pele saudável e um sistema imunológico forte.

“Um organismo com imunidade baixa tem maior suscetibilidade a infecções, dificuldade de recuperação em casos de doenças, aumento do risco de patologias autoimunes, agravamento de doenças crônicas e diminuição da qualidade de vida”, afirma a Dra. Jackeline Barbosa, vice-presidente da área médico-científica da Herbarium, indústria farmacêutica.

2. Cenoura

Conhecida por sua riqueza em betacaroteno, a cenoura é essencial para a saúde ocular, ajudando a manter uma visão nítida e protegendo contra doenças oculares relacionadas à idade. Ela também é uma excelente fonte de fibras, promovendo a saúde digestiva e auxiliando na regulação dos níveis de açúcar no sangue.

“As fibras proporcionam maior saciedade e fazem com que o esvaziamento gástrico seja feito em um maior tempo. Assim, a sensação de fome demora a surgir e, consequentemente, pode levar a uma menor ingestão alimentar”, afirma a nutricionista Roberta Stella.

3. Brócolis

Este vegetal é uma potência nutricional, carregado com vitamina K, que desempenha um papel importante na coagulação do sangue e na saúde óssea. Ainda, o brócolis é uma boa fonte de folato, importante para a saúde celular e a prevenção de defeitos do tubo neural durante a gravidez. O consumo regular também pode contribuir para a saúde cardiovascular, devido à sua riqueza em potássio, que ajuda a manter a pressão arterial sob controle.

4. Tomate

Os tomates são uma excelente fonte de licopeno, um antioxidante que tem sido associado à redução do risco de doenças cardiovasculares. Além disso, são ricos em vitamina C, que “atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os microrganismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos”, diz a farmacêutica Luciana Rocha.

O pimentão é uma excelente hortaliça para melhorar a saúde (Imagem: AGfoto | Shutterstock)

5. Pimentão

Repletos de vitamina C, os pimentões não só fortalecem o sistema imunológico, mas também ajudam na absorção de ferro de fontes vegetais, como o espinafre. Além disso, são uma excelente fonte de vitamina A, essencial para a saúde da pele e da visão.

6. Abóbora

Rica em fibras e baixa em calorias, a abóbora é uma escolha excelente para quem busca manter um peso saudável e regular os níveis de açúcar no sangue. Além disso, é uma ótima fonte de vitamina A, que promove a saúde dos olhos e da pele.

7. Couve-flor

Este vegetal versátil é uma excelente fonte de vitamina C e de folato, que desempenha um papel fundamental na produção de células sanguíneas saudáveis. Além disso, a couve-flor é rica em antioxidantes que podem ajudar a reduzir o risco de doenças crônicas.

“As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem.

8. Alho

Além de adicionar sabor aos pratos, o alho é conhecido por seus poderosos benefícios à saúde. Rico em compostos sulfurados, como a alicina, ele possui propriedades antibacterianas e antifúngicas, ajudando a fortalecer o sistema imunológico e a combater infecções. Ainda, ele ajuda a reduzir o colesterol e a pressão arterial, promovendo a saúde cardiovascular.

“Uma alimentação de qualidade vai além do prazer culinário ou estética. É um fator que possui um impacto gigantesco na saudabilidade do corpo humano. Não à toa, a imensa maioria dos tratamentos que visam à redução do LDL (colesterol ruim) estão intrinsecamente conectados a uma agenda de refeições balanceadas”, destaca a médica Dra. Julia Machline Carrion, Head of Medical Affairs da epHealth.