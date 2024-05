Dia do Orgulho Geek: 5 dicas para mostrar e celebrar esta cultura

No próximo dia 25 de maio é comemorado o Dia do Orgulho Geek (ou Dia do Orgulho Nerd, como também é chamado). A celebração anual começou em 2006, na Espanha, e serve para ajudar as pessoas a expressarem sua paixão pelas mais variadas atividades dessa cultura, que abrange de filmes e quadrinhos a ciência, tecnologia, videogames, ficção científica e muito mais.

“O dia foi escolhido em homenagem à estreia do primeiro filme da franquia Star Wars, em 1977, mas também é conhecido pela comunidade geek como Dia da Toalha, graças à relevância da série de livros O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams”, contextualiza Daniel Braga, diretor do Sana, maior evento geek do norte e nordeste.

De acordo um levantamento da plataforma de tecnologia Alura de 2023, a maioria dos geeks brasileiros tem entre 25 e 34 anos, representando cerca de 52% dos entrevistados — as outras faixas etárias compreendem 18 e 24 anos (20%); 35 a 44 anos (22%); 45 a 54 anos (9%); e acima de 64 anos (1%). Segunda a Alura, essas pessoas mostram preferências e hobbies variados, como computadores de alta performance, séries, filmes e livros de ficção científica ou fantasia, e heavy metal.

Despertando seu lado geek

No “mundo offline“, embora não exista um evento oficial único para o Dia do Orgulho Geek, é comum ver encontros, palestras, maratonas de filmes, concursos de cosplay e outras atividades promovidas por fãs, livrarias, lojas de quadrinhos e outros estabelecimentos nos quatro cantos do Brasil. No entanto, a internet é uma grande aliada na hora de expandir informações e comunidades voltadas à cultura geek, facilitando a conexão entre pessoas com os mesmos gostos e hobbies.

Neste contexto, Daniel Braga compartilha cinco atividades que podem ser realizadas, online ou offline, para comemorar a data. Veja abaixo!

1. Realize sessões de cartas colecionáveis e RPG

Partidas de cartas colecionáveis (TCG), como Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh! e Pokémon, e sessões de RPG são hobbies comuns no universo geek. Além disso, são atividades que podem ser realizadas online, então dá para combinar encontros mesmo com amigos que moram em outras cidades.

2. Faça cosplays

Muitas pessoas adoram se fantasiar de seus personagens favoritos. Por que não tirar uma foto bacana e postar nas redes sociais para mostrar seu amor à cultura geek?

3. Jogue seus games favoritos

Sejam jogos eletrônicos ou de tabuleiro, o importante é você se divertir. E, mais uma vez, a internet também propicia partidas online, tanto com amigos quanto com desconhecidos.

Uma forma de mostrar o seu orgulho é juntar os amigos e maratonar a série preferida (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

4. Leia livros e assista a filmes e séries

Se você tem amor incondicional por alguma franquia, tire aquele tempinho para você. Prepare aquela xícara de chá ou café, sente-se na poltrona ou no sofá e se perca nesse mundo de que tanto gosta.

5. Comece ou complete uma coleção

O colecionismo também é um hobby, embora um pouco mais caro. Mesmo assim, se você tiver condições, vá atrás dos seus sonhos de consumo e mostre-os para o mundo – quem sabe, você não encontre outras pessoas que também gostem da sua coleção de carrinhos Hot Wheels ou de Lego.

“Não existe uma forma ‘certa’ ou ‘errada’ de demonstrar orgulho por ser quem você é e gostar do que gosta. O importante é demonstrar sua paixão, sempre, claro, respeitando as outras pessoas”, conclui Daniel Braga.

Por Maria Fernanda