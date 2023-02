Ozempic e Wegovy são os nomes comerciais de dois medicamentos injetáveis à base de semaglutida, uma proteína sintética que imita o hormônio GLP-1, capaz de reduzir a quantidade de açúcar no sangue e de informar ao cérebro que o usuário já está satisfeito e sem fome.

Os dois são produzidos pela mesma fabricante, a Novo Nordisk, e podem gerar emagrecimento significativo quando receitados corretamente. O Ozempic, porém, é aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) apenas para o tratamento de diabetes tipo 2.

Já o Wegovy se tornou a primeira injeção semanal aprovada pela agência para tratamento da obesidade no Brasil.

As recomendações de uso das medicações, entretanto, são diferentes e, de acordo com especialistas, a utilização sem acompanhamento médico pode provocar efeito rebote, como reganho de peso e aumento do índice glicêmico.

Quem pode usar Wegovy e Ozempic?

As medicações têm finalidades diferentes. Apesar do princípio ativo ser o mesmo, a semaglutida, apenas o Wegovy tem aprovação para ser usado contra a obesidade e sobrepeso no Brasil. O medicamento é recomendado para aqueles que também possuem ao menos uma comorbidade relacionada à massa corporal alta e pode ser receitado a partir dos 12 anos de idade.

Médicos também prescrevem com frequência o Ozempic para o emagrecimento, porém de forma offlabel. O produto pode ser usado a partir dos 18 anos.

Especialistas recomendam que os dois remédios sejam associados a uma dieta de baixas calorias e atividade física.

Quanto é possível emagrecer?

Estudos clínicos apresentados à Anvisa para autorização do Wegovy mostraram uma redução média de 18% do peso corporal nos pacientes após cerca de 24 meses de uso contínuo. Participaram do trabalho cerca de 4.500 pessoas de diferentes nacionalidades.

Já o Ozempic promoveu uma perda média de 15% nos pacientes com diabetes após 18 meses de uso.

Alessandra Rascovski, endocrinologista do Hospital Israelita Albert Einstein e fundadora do Ambulatório Clínico de Obesidade Severa do Hospital das Clínicas da USP (Universidade de São Paulo), diz que ainda não é possível saber se a velocidade de redução de peso é a mesma para os dois medicamentos.

“Não teve um estudo de comparação do Wegovy com o Ozempic. O primeiro, do Ozempic, foi feito com uma população diabética que usou a dose de 1mg. Já o Wegovy usou a de 2,4 mg e pacientes obesos”, aponta.

As medicações não são para emagrecimento estético e são contraindicadas para quem está com peso normal ou tenha sobrepeso sem comorbidade. De acordo com a fabricante, o Ozempic é indicado para pessoas com IMC (índice de massa corporal) igual ou superior a 30, e o Wegovy deve ser prescrito para pacientes com IMC a partir de 27.

Quando o Wegovy chega ao mercado?

O medicamento aguarda definição de preço pela CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos) e de trâmites de importação e logística.

“Por isso, não há como definir tanto o valor quanto a data precisa de chegada ao mercado. Mas, a expectativa da Novo Nordisk é a de que seja no segundo semestre de 2023”, afirma a endocrinologista Priscilla Mattar, diretora médica e porta-voz da Novo Nordisk.

Por que o Ozempic não é liberado para emagrecimento?

A dose do Ozempic foi calculada e testada apenas para tratar pacientes com diabetes tipo 2 e foi aprovada na Anvisa para esta finalidade. A Novo Nordisk indica que só seja recomendada quando há rejeição de outras opções pelo paciente diabético.

“Ozempic é indicado como monoterapia [tratamento com um único remédio] quando a metformina é considerada inadequada devido à intolerância ou contraindicações, bem como outros medicamentos para o tratamento do diabetes”, afirma Mattar.

A dose máxima disponível do Ozempic é de 1 mg, menos da metade da maior dosagem de Wegovy, que corresponderá a 2,4 mg.

O endocrinologista Lucas do Prado Palmiro, graduado pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) pondera que o uso offlabel, como no caso de Ozempic, é comum na medicina.

“O uso offlabel para a perda de peso realmente funciona. Wegovy e Ozempic são a mesma coisa. Fizeram isso com Victoza e Saxenda [medicamentos à base de liraglutida]. A indicação on label acontece, primeiro, por marketing; segundo porque aumenta as vendas e terceiro porque deixa o médico mais seguro em usar doses mais altas”, afirma Palmiro.

Quais os efeitos colaterais da Semaglutida?

A semaglutida pode provocar náuseas, vômitos e diarréias. O uso sem acompanhamento e sem continuidade também podem prejudicar a manutenção do peso.

“Essas medicações mexem na glândula adrenal, reduzem a imunidade em quem tem cortisol normal para baixo e pioram muito a motilidade intestinal. Se a pessoa é constipada, a chance dela ter uma síndrome fúngica ou infecção recorrente, perda de energia, perda de disposição, perda de musculatura, é grande”, destaca Palmiro.

