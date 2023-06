Queimação, formigamento e sensação de choque são sintomas de doença grave

Muitas pessoas sentem dores nas extremidades do corpo e nem imaginam que estão sofrendo de uma dor neuropática, que deve ser tratada por um neurologista. A dor neuropática é um tipo de dor crônica que ocorre quando os nervos sofrem um processo de inflamação ou compressão. Cerca de 10% da população brasileira sofre com o problema, que pode até ser incapacitante.

Queimação, formigamento e sensação de choque estão entre os principais sintomas que podem ser confirmados por um exame neurológico. A coordenadora do Pronto Atendimento Neurológico do Pilar Hospital, em Curitiba, Dra. Ana Carolina Dalmônico, explica que um exame pode confirmar a existência da doença. “Trata-se de uma eletroneuromiografia, que tem a capacidade de avaliar a condução nervosa, principalmente, dos braços e das pernas, mas, também, pode ser utilizado para analisar demais nervos específicos”, explica a especialista.

LEIA TAMBÉM:

>> Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos

>> Start-up de Curitiba cria serviço personalizado para manutenção de motos; Veja os preços

A médica comenta que a dor neuropática é uma sensação evidente. “Ela pode ser contínua na vida da pessoa, se manifestando a todo tempo, ou intermitente, surgindo em crises, com horários diferentes. A intensidade da dor varia de moderada a intolerável, dependendo do estágio da doença e do grau de comprometimento dos nervos”, relata.

Os sintomas de neuropatia periférica geralmente englobam o início de dor intensa tipo queimação principalmente em braços e pernas. Se não tratada a dor neuropática e sua causa, pode ocorrer a perda da sensibilidade, debilidade e atrofia muscular.

Existem diversas causas para as dores neuropáticas, por isso, é importante sempre consultar um neurologista para o diagnóstico adequado. “Existem as autoimunes, as genéticas, as causadas por alguns tipos de medicamento e por algumas doenças, como o diabetes. Por isso é necessário fazer um exame completo do paciente, analisando conjuntamente sua história, exame clínico e eletroneuromiografia, que nos ajuda a definir o tipo de neuropatia, o seu estágio e ainda orientar para uma pesquisa mais aprofundada sobre as possíveis causas”, comenta a especialista.

Praticar atividades físicas com orientação médica e utilizar medicações especificas para este tipo de dor pode ajudar no alívio sintomático.

O Pilar Hospital conta com um Pronto Atendimento Neurológico que pode ajudar os pacientes com este tipo de dor. Além disso, exames de imagem e eletroneuromiografia podem ser realizados na CEDIP – nosso centro de exames e diagnósticos por imagens, que conta com 31 anos de atuação.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!