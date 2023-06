Com a chegada do inverno e a passagem sequencial de frentes frias, a busca por medicamentos antigripais registrou alta de 64% no Paraná. O estado está acima da média nacional, que foi de alta de 56% nos descongestionantes. Os dados envolvem medicamentos utilizados no tratamento de gripes, resfriados e diversas complicações respiratórias. O levantamento é da Plataforma Consulta Remédios, referente aos últimos três meses.

Além do frio, a alta é puxada pelo fim definitivo do uso das máscaras.

“Este ano é o primeiro em que enfrentamos o inverno sem o uso obrigatório de máscaras desde a pandemia. Isso significa que os vírus vão circular mais facilmente e, apesar de o frio não ter uma relação direta com doenças respiratórias, o comportamento das pessoas no inverno vai contribuir para o aumento de casos”, explica a farmacêutica Rafaela Sarturi Sitiniki.

A doença clássica do frio curitibano, a rinite, também tem destaque. A busca por soros nasais teve alta de 25%, assim como a amoxicilina, antibiótico recomendado em caso de sintomas respiratórios. A preocupação é que o cenário registrado em 2022 se repita, a falta de medicamentos nas prateleiras das farmácias.

“No ano passado tivemos uma escassez de medicamentos, sobretudo de antibióticos. Este ano a procura com certeza será grande novamente, considerando que as temperaturas mais baixas estão começando somente agora”, aponta Rafaela.

Para evitar doenças respiratórias, a principal recomendação é manter os ambientes ventilados. Mesmo em dias frios, é preciso deixar a janela aberta no transporte coletivo e no trabalho, por exemplo. Além disso, lavar as mãos com frequência, antes das refeições e antes de tocar os olhos, a boca e o nariz.

No estado de São Paulo, o crescimento se aproximou do registrado no Paraná, com alta de 63% nos antigripais. Mesmo o Rio de Janeiro, que costuma ter temperaturas mais altas e mais dias de sol do que o Sul, chegou ao crescimento de 58%. Já os descongestionantes tiveram uma das maiores altas do Brasil no estado fluminense, com aumento de 69% nas buscas no último trimestre.

Você já viu essas??

O que são?? Novo mobiliário urbano instalado nas praças de Curitiba chama atenção Negar comida? Importante rua de um dos bairros mais populosos de Curitiba tem novo sentido Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos