Centro de pesquisa busca voluntários para estudo sobre obesidade em Curitiba

Um centro de pesquisa clínica de Curitiba, certificado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), está recrutando pacientes voluntários para um estudo clínico. Podem participar pacientes com mais de 40 anos, com obesidade ou sobrepeso e que já tiveram infarto ou AVC.

Também pacientes com mais de 55 anos de idade com alto risco de infartar ou ter um AVC. Alto risco são pessoas com sobrepeso associado com pressão alta + colesterol alto + pré-diabetes ou tabagismo.

Os interessados em participar do estudo podem entrar em contato através do WhatsApp (41) 9 9201-2725

O estudo é multicêntrico – vários centros de pesquisa no Brasil e no mundo estão recrutando pacientes para esse estudo – e tem o objetivo de avaliar os benefícios cardiovasculares de um medicamento na redução da morbidade e mortalidade em adultos com obesidade, além de avaliar a proteção renal e do fígado que a medicação pode oferecer.

Segundo Silmara Leite, médica endocrinologista, doutora em Ciências Médicas pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e investigadora principal do CRC Cline Research Center, mais da metade da população brasileira tem sobrepeso e a obesidade atinge 1 em cada 5 pessoas no Brasil. A doença cardiovascular é a principal causa de morte no país e o sobrepeso e obesidade aumentam a prevalência da doença cardiovascular.

“Segundo a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (Abeso), a obesidade aumentou 72% nos últimos 13 anos, saindo de 11,8% em 2006 para 20,3% em 2019. A obesidade é uma pandemia silenciosa e um dos mais graves problemas de saúde a se enfrentar”, lembrou a especialista.

O Centro de Pesquisa está localizado no bairro Cabral, em Curitiba, e tem parceria com outros centros de pesquisa nacionais e internacionais. Ele também é certificado pela European Association for the Study of Obesity (EASO), federação de associações profissionais de 36 países e a principal voz da ciência, medicina e comunidade da obesidade na Europa.

Como participar!

Ao entrar em contato com o centro de pesquisa, o paciente será avaliado pelos médicos e responderá a um questionário para saber se atende aos critérios do estudo em andamento. Se for elegível poderá iniciar sua participação após conceder seu consentimento livre e esclarecido.

Os voluntários se beneficiam recebendo o tratamento de padrão ouro aprovado atualmente para a prevenção da doença cardiovascular, além de suporte educacional de equipe multidisciplinar para ajudar na mudança de estilo de vida, sem nenhum custo

Segurança e bem-estar do voluntário – Para garantir a segurança e bem-estar do paciente voluntário, a pesquisa clínica deve seguir um protocolo aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pelo Comitê Nacional de Ética em Pesquisa (Conep). Se os ensaios clínicos não comprovarem a segurança e eficácia do medicamento, ele não será colocado à venda.

Existe risco? – Qualquer tratamento médico pode ter risco, inclusive aqueles que já estão comercializados. O paciente voluntário recebe todas as informações sobre os benefícios e possíveis efeitos colaterais do medicamento em estudo. O médico investigador se disponibiliza em tempo integral para dar o suporte necessário durante todo o protocolo. É importante que o médico esclareça que o medicamento que está sendo desenvolvido pode ou não ter benefícios.

É preciso pagar? – Não. O paciente não paga nada para participar de uma pesquisa clínica. Os custos das consultas médicas, dos procedimentos, do novo remédio, bem como o deslocamento do paciente, estão cobertos pelo patrocinador da pesquisa.

Direitos do Voluntário – A participação do paciente é totalmente voluntária, e ele terá o direito de desistir a qualquer momento. Para que o estudo dos novos medicamentos seja iniciado, existem os Comitês de Ética em Pesquisa locais (CEP), a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que avaliam, autorizam e acompanham todos os processos de uma pesquisa em todos os locais em que ela ocorre. O paciente pode ter acesso aos comitês e comissões citadas e a todos os protocolos utilizados para assim se sentir mais seguro em relação ao estudo. Assim que o paciente aceita participar da pesquisa, ele passa a ter todos os contatos do médico e da equipe de pesquisa, 24h por dia, 7 dias por semana.

Deveres do Voluntário – O paciente voluntário também tem os deveres que devem ser cumpridos à risca, para que o estudo obtenha resultados satisfatórios:

passar o histórico de saúde ao médico;

tomar todas as medicações prescritas corretamente;

informar ao médico sobre qualquer problema ou intercorrência enquanto estiver participando da pesquisa;

comparecer a todas as consultas agendadas.

É por meio da pesquisa clínica que surgem os novos medicamentos com suas indicações e contra indicações

O CRC Cline Research Center: Centro de Pesquisa Clínica fica em Curitiba, na Praça São Paulo da Cruz, 50, sala 2204 – bairro: Cabral

