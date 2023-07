Ataque cardíaco no Brasil está cada vez mais comum: há motivos para isso

Um levantamento feito pelo Instituto Nacional de Cardiologia (INC) sobre os dados do Sistema de Internação Hospitalar do Datasus, do Ministério da Saúde, aponta que o número de internações por infarto mais do que dobrou no Brasil entre os anos de 2008 e 2022.

De acordo com o estudo, entre os homens, a média mensal de casos registrados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) passou de 5.282 para 13.645, uma alta de 158%. Praticamente o mesmo índice de aumento registrado entre as mulheres, de 157%, com a média mensal de casos passando de 1.930 para 4.973.

Como o estudo leva em consideração os internamentos do SUS, o INC estima que esses números representem entre 70% a 75% de todos os casos atendidos no país, sendo o restante registrado nas redes particulares.

O Instituto alerta para o crescimento expressivo dos casos e aponta alguns fatores que podem contribuir para o aumento dos riscos de infarto. Entre esses fatores, o aumento da média de idade da população, já que o infarto é mais comum em pessoas mais idosas, e o fato de boa parte da população brasileira ser obesa.

O INC alerta ainda que o frio desta época do ano também aumenta as chances de infarto. Segundo o instituto, o número de infartos no último inverno foi 27,8% maior em mulheres e 27,4% maior em homens na comparação com o verão anterior.

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte entre homens e mulheres no Brasil. Entre 2017 a 2021, 7.368.654 pessoas morreram por esse motivo no país. De acordo com o INC, as principais formas de prevenção são a prática de exercícios físicos e a alimentação balanceada.

