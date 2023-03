Pouco mais de um mês depois de proibir a venda de qualquer tipo de pomada modeladora de cabelos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou a venda de 930 produtos do tipo. A Anvisa garantiu que o uso delas não compromete a saúde dos usuários. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira (20), mas outros 1500 produtos permanecem irregulares e proibidos. As pomadas são utilizadas em salões de beleza especializados em trançar, modelar ou fixar cabelos.

A proibição começou pela marca Cassu Braids, depois que o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro comunicou uma série de eventos adversos relacionados ao uso da pomada. Foram registrados casos de queimaduras nos olhos, devido a uma intoxicação por um dos componentes do produto. Em alguns casos, clientes chegaram à cegueira temporária. Na esteira, todas as outras marcas também foram proibidas em todo o Brasil como medida preventiva para evitar novos acidentes.

LEIA TAMBÉM:

>> Tocha das Olimpíadas de 2016 vai a leilão em Curitiba por 10% do valor de mercado

>> Curitiba tem atrações gratuitas nos Faróis do Saber em março; confira a programação

Em contato com os olhos, o componente químico Ceteareth-20 pode provocar queimaduras na córnea. É isso que aponta a investigação realizada por técnicos Anvisa. O risco de complicação era maior em caso de contato com água ou até mesmo com o suor. As marcas que seguem proibidas mostram concentração acima de 20% da substância causadora das irritações. Foram analisados cerca de 2500 produtos, sendo que 630 tiveram a autorização de venda cancelada.

Veja que incrível