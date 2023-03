Em Curitiba, a programação que celebra o aniversário de 330 anos da capital, inclui atividades especiais nos Faróis do Saber de praça, nas dez regionais da cidade. São rodas de leitura, jogos, quebra-cabeça, oficinas e mais atrações. A programação é gratuita e pode ser consultada logo abaixo.

LEIA MAIS – Vídeo! Greca dá puxão de orelha em homem que fez carinho em capivara em Curitiba

“Toda a programação é pensada para as crianças e a comunidade. As famílias podem optar por jogos de tabuleiro, ouvir histórias, aprender uma nova habilidade nas oficinas, e ainda emprestar livros”, reforça a secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila.

VIU ESSA? Leite e café em oferta em Curitiba; veja promoções dos Armazéns da Família

As atividades ofertadas gratuitamente nos Faróis de praça da cidade integram o Curitiba Viva Bem, política pública de promoção da qualidade de vida na cidade.

Destaques entre as atrações

No dia do aniversário da cidade (29), o Farol Emílio de Menezes , no Bigorrilho, terá a exibição do vídeo Curta Curitiba e roda de conversa em comemoração à data. Será às 10h e às 15h, aberta à toda comunidade.

LEIA AINDA – Algodão doce artístico de Curitiba é sucesso com pedidos inusitados de clientes

Outra novidade do mês é a volta das contações de histórias com as bruxas, que agora estão no Parque Barigui durante a semana toda, com contações às 11h, 14h e 16h.

Mais uma opção de cultura e diversão é a Praça do Japão (biblioteca Hideo Handa), onde é desenvolvido o Projeto Arvore de Poesias. O objetivo é despertar o interesse pela literatura.

O programa Linhas do Conhecimento também estará presente nos faróis. Na unidade Aparecido Quináglia, dia 24 tem tour pelo Farol e contação de histórias em parceria com o Programa Linhas do Conhecimento escola Foz do Iguaçu (Santa Felicidade), às 10h e às 14h.

Serviço

Faróis do Saber em Praças e Bibliotecas Temáticas

Horário: 8h às 17h

Veja aqui a lista de todos os Faróis de praça

Programação

Confira as atividades nos Faróis do Saber e bibliotecas

Veja que incrível