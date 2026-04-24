Dia do churrasco: especialistas revelam segredos para um churrasco perfeito

Comemorado em 24 de abril, o Dia do Churrasco exalta uma das maiores paixões nacionais. Mais do que uma técnica culinária, o churrasco é um rito social. Para garantir que sua celebração seja impecável, reunimos dicas práticas e o respaldo de quem mais entende do assunto no Brasil.

O segredo começa no açougue: a dica do marmoreio

Para o renomado especialista Netão Bom Beef, o sucesso do churrasco é definido antes mesmo de acender o fogo. A palavra de ordem é marmoreio. “Marmoreio significa que o animal foi bem alimentado, tinha uma genética com predisposição ao acúmulo de gordura. Comprar uma carne marmorizada vai dar uma predisposição a pegar uma carne mais macia”, disse o especialista no vídeo.

O que é: É a gordura intramuscular, aqueles pequenos veios brancos entremeados nas fibras da carne.

É a gordura intramuscular, aqueles pequenos veios brancos entremeados nas fibras da carne. Por que importa: Diferente da gordura externa, o marmoreio derrete durante o cozimento, lubrificando as fibras de dentro para fora. Isso é o que garante a explosão de sabor e a maciez extrema. Ao escolher cortes como Ancho ou Contrafilé, procure peças com esses “desenhos” brancos bem distribuídos.

Domine o fogo: a regra dos segundos

O maior erro do churrasqueiro iniciante é colocar a carne com labaredas altas ou com o fogo frio demais. Para resolver isso, utilizamos a técnica ensinada pelo churrasqueiro José Almiro, do canal Churrasqueadas.

A Técnica da Mão:

Coloque sua mão a uma distância de aproximadamente 20 cm da brasa (a altura onde a carne vai ficar). Comece a contar os segundos. O ponto ideal: Se você aguentar o calor por apenas 4 a 5 segundos antes de precisar tirar a mão, o braseiro está forte e perfeito para selar a carne, mantendo o suco lá dentro. Se aguentar mais de 8 segundos, o fogo está baixo e sua carne corre o risco de “cozinhar” e ficar dura.

Como calcular a quantidade por pessoa

Para um evento de 4 a 5 horas, utilize esta média para evitar desperdícios:

Item Quantidade por Adulto Carnes (Total) 400g a 500g Acompanhamentos 200g (Arroz, farofa, maionese) Cerveja 3 a 4 latas Não alcóolicos 600ml (Água, suco, refrigerante)

As maiores dúvidas

Pode furar a carne? Jamais. Use pegadores. Furar a carne faz com que ela perca o suco e fique seca.

Jamais. Use pegadores. Furar a carne faz com que ela perca o suco e fique seca. Quando salgar? Prefira salgar a peça poucos minutos antes de levar ao fogo. O sal grosso ou de parrilla em contato prolongado com a carne crua pode retirar a umidade natural.

Prefira salgar a peça poucos minutos antes de levar ao fogo. O sal grosso ou de parrilla em contato prolongado com a carne crua pode retirar a umidade natural. O descanso é sagrado: Após retirar a carne da churrasqueira, espere de 2 a 5 minutos antes de fatiar. Como defende a chef Larissa Morales, esse tempo permite que as fibras relaxem e os sucos se redistribuam, garantindo suculência em cada pedaço.

Dica regional

Aqui no Paraná, onde a tradição do espeto e do churrasco de igreja é fortíssima, lembre-se: a paciência é o melhor tempero. Aliás, você sabe o segredo do churrasco de igreja? Prepare o braseiro com antecedência, escolha uma carne com bom marmoreio e use a regra dos segundos para nunca mais errar o ponto!