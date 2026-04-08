O erro que 90% dos churrasqueiros cometem ao salgar a carne (e que deixa o churrasco seco)

Você acende o fogo, escolhe a melhor peça de carne e prepara o sal grosso. Mas, na hora de servir, a carne parece ter perdido a suculência e aquele caldo saboroso ficou todo na tábua ou, pior, evaporou na churrasqueira. Se isso acontece com frequência, você provavelmente faz parte do grupo de 90% dos churrasqueiros que cometem o erro clássico da antecedência.

O vilão da suculência: a osmose

O erro mais comum não é o tipo de sal, mas o tempo de exposição. Muitas pessoas têm o hábito de “salgar para marinar” a carne vermelha por 20, 30 minutos antes de levá-la ao fogo.

Cientificamente, o sal é um desidratante. Pelo processo de osmose, ele começa a puxar a umidade de dentro da carne para a superfície. Se você salga muito cedo:

A carne libera o suco precioso enquanto ainda está crua. Essa umidade na superfície impede que a carne sele corretamente (o famoso efeito de “cozinhar” em vez de grelhar). O resultado é uma peça fibrosa e endurecida.

Com milhões de views nas redes sociais, o açougueiro Netão Bom Beef explica em um de seus vídeos que não existe o certo ou o errado nesta hora, tudo depende do desejo em ter a Reação de Maillard. “Quando você enche a carne de sal, pra depois bater, você tá protegendo demais a carne. E aí você realmente não vai fazer reação de Maillard. Se você colocar um pouco de sal antes, você vai fazer reação de Maillard na carne ainda sim. Porém, não na mesma intensidade que se você tivesse feito sem sal antes”, explica.

O momento exato: antes, durante ou depois?

Para garantir que o seu churrasco seja digno de profissional, a regra de ouro depende do corte e do objetivo:

1. O “minuto de ouro” (cortes altos)

Para picanha, bife de tira ou ancho, o ideal é salgar apenas 1 ou 2 minutos antes de colocar na grelha. Isso dá tempo para os cristais aderirem à gordura sem extrair a água das fibras internas.

2. Sal de parrilla: o queridinho dos especialistas

O sal grosso tradicional é ótimo, mas sua granulometria irregular pode salgar demais algumas partes e menos outras. O sal de parrilla (entrefino) é a escolha dos mestres churrasqueiros atuais pois:

Penetra de forma uniforme.

Não exige que você “bata” a carne para tirar o excesso.

Preserva a crosta de sabor (Reação de Maillard) sem desidratar a peça.

3. A técnica da flor de sal (pós-grelha)

Se você quer elevar o nível, tente salgar depois. Grelhe a carne sem nada, retire do fogo, deixe descansar por 2 minutos (para os sucos se redistribuírem) e finalize com flor de sal ou sal de parrilla fino após o corte. Isso garante uma explosão de sabor a cada mordida e suculência máxima.

O que é a Reação de Maillard?

A Reação de Maillard é a química que cria aquela “crostinha” dourada e saborosa na carne. Ela acontece quando o calor transforma as proteínas e açúcares do alimento, liberando aquele aroma irresistível de churrasco e intensificando o sabor que a gente tanto gosta.

3 Dicas para não errar nunca mais

Dica #1: Nunca lave a carne. Se a peça estiver úmida demais, seque-a levemente com papel toalha antes de salgar. Carne úmida não forma aquela “casquinha” saborosa.

Dica #2: Respeite o descanso. Tirar a carne do fogo e cortar imediatamente é o segundo maior erro. Espere o tempo das fibras relaxarem.

Dica #3: Cuidado com o “salmoura”. Se você usa sal grosso, evite deixar a carne “mergulhada” nele por muito tempo no espeto. O excesso de sal rouba o calor da brasa e esfria a carne.

O veredicto

Afinal, qual é o certo então? O açougueiro Netão destaca que nenhum é certo, nenhum é errado. “Você pode fazer a carne com sal antes, você pode fazer a carne com sal grosso, você pode fazer a carne com sal de parilla, pode colocar durante, depois, antes, não tem problema. Faz o que você mais gosta. O que eu mais gosto, o que eu, quando sirvo, vejo que as pessoas mais gostam também, é com sal depois.